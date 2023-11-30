Фермеры пригрозили выпустить на улицы Сеула 2 миллиона собак в случае запрета есть собачье мясо

Они утверждают, что запрет на употребление собачьего мяса, который планируют ввести в стране, лишит их средств к существованию.

В этом месяце власти Южной Кореи заявили о планах запрета употребления в пищу собачьего мяса. Соответствующий закон должен быть принят к концу этого года. Закон о прекращении традиционной, но противоречивой практики будет иметь трехлетний льготный период, поэтому собачье мясо будет полностью запрещено только с 2027 года. При этом правительство пообещало фермерам финансовую помощь для поддержки их бизнеса. Но зарабатывающие на «собачьем» бизнесе остались этим недовольны.

Джу Ён-бон, глава Корейской ассоциации производителей собачьего мяса, заявил, что в случае запрета фермеры просто выпустят на улицы Сеула два миллиона собак, особенно вблизи важных правительственных объектов.

«Мы настолько возмущены, что обсуждаем освобождение двух миллионов собак возле президентского офиса, дома министра сельского хозяйства и офисов законодателей, которые внесли эти законопроекты. Употребление собачьего мяса не может быть таким же преступлением, как торговля наркотиками или проституция. Вы когда-нибудь слышали, что употребление собачьего мяса причинило вред людям?», – Джу Ён-бон.

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По данным Humane Society International, в год почти один миллион собак «выращивают и убивают для потребления в пищу». Употребление собачьего мяса сейчас стало гораздо менее популярным и распространенным, чем это было раньше в Южной Корее, но его по-прежнему едят некоторые люди (особенно пожилые) и подают в корейских ресторанах.

Бездомные собаки Фото: Arthur Chapman / Flickr

Опрос Gallup Korea, проведенный в прошлом году, показал, что 64% опрошенных выступают против потребления собачьего мяса. Опрос показал, что только 8% респондентов ели собачье мясо в течение прошлого года (по сравнению с 27% в 2015 году).

По данным правительства, в стране насчитывается около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и 1600 ресторанов, где подают собачье мясо.