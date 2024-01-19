Фестиваль «Архстояние» объявил тему этого года

Фестиваль «Архстояние: Мы» пройдет с 26 по 28 июля 2024 в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.

В этом году Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» посвятили теме «Мы».

Основной зоной исследования «Архстояния 2024» станут многочисленные сообщества и взаимодействия между ними. Пространство фестиваля будет устроено как приключенческий квест, в котором каждая группа — носитель особой культуры — обретет свое место в пространстве парка, а программа превратится в партисипаторный поиск форм коммуникации между людьми, сообществами и местом через искусство, архитектуру, музыку и театр.

«Комьюнити — неотделимая часть экосистемы арт-парка. Сложившееся за годы фестивалей волонтерское движение или повзрослевшие дети местных крестьян. Приезжающие в Ленивец художники или местная школа гидов, сформированная в ответ на запрос туристов. Институциональные резиденции со всей страны или сообщества дачников, местных предпринимателей, бёрнеров и ботаников. Фандомы модных музыкальных клубов и участники спортмарафонов. Архитекторы и любители природы. Самые разные люди, просто и беззаветно преданные этому месту. Это все МЫ, истинный социум Никола-Ленивца», – пишут организаторы в манифесте фестиваля.

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Также Никола-Ленивец открывает сбор заявок на участие в программе кэмпов фестиваля: к участию приглашаются сообщества, объединенные интересом к искусству, спорту, образованию, совместному отдыху, природе, медитации, саморазвитию, музыке и другим опытам. К рассмотрению принимаются заявки на временные проекты с активностями свободного формата.

«Архстояние»-2024 задается вопросом, который, кажется, звучит сегодня по всей планете: как договориться и найти точки соприкосновения друг с другом? Можно будет попытаться отыскать ответ на него уже этим летом в арт-парке среди калужских заповедных лесов и полей.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец