Фестиваль «Золотая черепаха» начался в Москве: посетителей ждут сотни потрясающих фотографий дикой природы

Масштабное эколого-просветительское событие будет проходить в Новой Третьяковке до 15 декабря.

На выходных в здании Новой Третьяковки на Крымском валу стартовал фестиваль «Золотая черепаха», который ежегодно вызывает большой интерес у москвичей всех возрастов. Крупный эколого-просветительский проект с 2006 году собирает в рамках конкурса лучшие работы российских и иностранных фотографов, которые с любовью относятся к миру природы и демонстрируют это в своих снимках. Трогательные кадры запечатлели животных со всех континентов планеты: пушистых и пернатых, ползучих и плавучих, краснокнижных и распространенных.

В этом году фестиваль объединил фотовыставки, лекции, экскурсии для школьников и мультимедийные экспозиции. Его главная миссия – сохранение природы, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство, любовь к природе и просвещение.

На фестивале «Золотая черепаха»

«Золотая черепаха» этого года выделяется двумя нововведениями. Во-первых, фотографии на выставке теперь – «говорящие». Под фотоработами расположен QR-код, перейдя по которому, посетители смогут услышать рассказ экскурсоводов фестиваля – биологов и зоологов – о животных, которые запечатлены на фотографиях. Эти рассказы складываются в лекционный аудиогид по выставке.

Во-вторых, в этом году на фестивале представлено новое экспозиционное решение мирового уровня – выставка «Познание микромира». Это единственная в России экспозиция инновационного формата, представляющая фотографии насекомых в уникальной технике: супер-детализированные и красочные изображения мух и стрекоз, жуков и других членистоногих размером до 3х2 метра. Они размещены в специально затемненных залах в больших лайт-боксах. Чтобы снять насекомое в таком разрешении, используют специальные макрорельсы, которые позволяют передвигать камеру всего на 10 микрон. Такие изображения собирают при помощи специальной программы из нескольких тысяч снимков, всего три автора в мире работают в такой технике.

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Выставка «Познание микромира» на фестивале «Золотая черепаха»

Также на торжественной церемонии были подведены итоги международного фотоконкурса «Золотая черепаха-2024». В 2024 году в фотоконкурсе участвовали более 3,7 тысяч авторов из 109 стран мира. Они прислали на конкурс 14 468 работ. Среди них жюри отобрало 438 лучших – они и стали основой фотовыставки, расположившейся в здании Новой Третьяковки на Крымском валу.

Ценные награды и призы получили победители в трех основных направлениях (фото, эко-плакаты, живопись) и в более чем 20 номинациях.

Призеры и победители фотоконкурса «Золотая черепаха»

Также Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы уже четвертый год награждает победителей фотоконкурса в специальной номинации «Дикая природа Москвы». Всего в этой номинации на победу претендовали 895 снимков от 146 конкурсантов. Победителей выбрали по результатам народного голосования, проходившего с 4 по 21 октября на портале «Активный гражданин».

В голосовании приняли участие около 200 тысяч человек, которые оценивали фотографии в четырех номинациях: «Портрет животного», «Поведение животного», «Животные в среде обитания» и «Растительный мир».