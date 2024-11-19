Фильм о музеях России и итальянском искусстве показали телезрителям

Восьмисерийный телевизионный документальный проект создан при содействии Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, телеканала «Культура» и закрытого клуба ДЖИНТО.

Фильм «Галерея. Авторский цикл Виктории Марковой» посвящен музеям России, их созданию и развитию, истории российского собирательства западноевропейской живописи и судьбам отдельных памятников. Задача фильма – показать рассеянные по всей стране памятники искусства и рассказать об истории музеев, о новых открытиях, связанных с изучением коллекций, и о тех вызовах, которые стоят перед музеями сегодня. Закрытый предпремьерный показ прошёл 18 ноября, а на телеэкраны первые четыре серии фильма выйдут уже в конце года.

Предпремьерный закрытый показ первой серии фильма, в рамках которого выступили его автор Виктория Маркова, директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева и генеральный директор телеканала «Культура» Сергей Шумаков, состоялся в Итальянском дворике Пушкинского музея.

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Спонсором фильма выступил закрытый клуб ДЖИНТО, поскольку этот год для клуба проходит под эгидой культуры и искусства. Весной клуб получил статус официального патрона ГМИИ имени А. С. Пушкина, а осенью было принято решение оказать поддержку в съёмках документального фильма, посвященного российским музеям и итальянским мастерам.

Фильм представляет собой проект-исследование Виктории Марковой, доктора искусствоведения, главного научного сотрудника ГМИИ имени А. С. Пушкина, ведущего специалиста в области итальянского искусства. Именно поэтому главный акцент по замыслу создателей будет сделан на произведениях итальянской живописи и связанных с ними открытиях. В фильме приняли участие сотрудники музеев, хранители фондов, а также директора ведущих музеев страны – «Эрмитажа» и ГМИИ имени А. С. Пушкина. Съемки фильма проходили более чем в 20 российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Смоленске и других