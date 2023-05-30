Финский пограничник встретил медведя и притворился мертвым

Инцидент произошел на границе с Карелией.

В городе Кухмо (Финляндия), неподалеку от пограничного поста Вартиус, медведь напал на пограничника. По предварительным данным, вечером 26 мая сотрудник пограничного контроля бегал в наушниках. Мужчина не заметил медведя, который неожиданно вылез из канавы и бросился к нему. Тогда пограничник упал на землю и притворился мертвым.

Спустя какое-то время медведь отпустил «добычу» и ушел, не нанеся финну никаких травм. Позже выяснилось, что на месте происшествия находились сразу два медведя. Что они делали там, остается загадкой: правоохранители обследовали местность с двумя служебными собаками, но не нашли следов никакой падали, которая могла бы привлечь хищников.

Шпаргалка для туристов: что делать, чтобы снизить вероятность встречи с медведем? путешествовать компанией;

громко разговаривать;

использовать свисток;

обращать внимание на свежие следы, помет, клочья шерсти, следы когтей на деревьях;

не оставлять мусор и еду в местах остановок. Если встреча с медведем произошла, не следует бежать – лучше оставаться на месте, пока хищник не проследует далее.

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Ранее сообщалось, что медведица растерзала бегунью в итальянских Альпах. До этого она нападала и на других людей. Это первое нападение медведя со смертельным исходом в истории страны.