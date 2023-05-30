авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Финский пограничник встретил медведя и притворился мертвым

Фото: Unsplash

Инцидент произошел на границе с Карелией.

В городе Кухмо (Финляндия), неподалеку от пограничного поста Вартиус, медведь напал на пограничника. По предварительным данным, вечером 26 мая сотрудник пограничного контроля бегал в наушниках. Мужчина не заметил медведя, который неожиданно вылез из канавы и бросился к нему. Тогда пограничник упал на землю и притворился мертвым.

Спустя какое-то время медведь отпустил «добычу» и ушел, не нанеся финну никаких травм. Позже выяснилось, что на месте происшествия находились сразу два медведя. Что они делали там, остается загадкой: правоохранители обследовали местность с двумя служебными собаками, но не нашли следов никакой падали, которая могла бы привлечь хищников.

Шпаргалка для туристов: что делать, чтобы снизить вероятность встречи с медведем?

  • путешествовать компанией;
  • громко разговаривать;
  • использовать свисток;
  • обращать внимание на свежие следы, помет, клочья шерсти, следы когтей на деревьях;
  • не оставлять мусор и еду в местах остановок. 

Если встреча с медведем произошла, не следует бежать – лучше оставаться на месте, пока хищник не проследует далее. 

Ранее сообщалось, что медведица растерзала бегунью в итальянских Альпах. До этого она нападала и на других людей. Это первое нападение медведя со смертельным исходом в истории страны. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023