Форма одежды: от клеток до космоса – необычные вышивки Square Wombat

Square Wombat – один из самых необычных участников проекта «Сделано в Москве». Футболки, свитшоты, худи и аксессуары от этого бренда отличает высочайшее качество и оригинальная вышивка – узнаваемый стиль, который точно не спутаешь ни с чем. Мы поговорили с идейным вдохновителем Square Wombat Анной Юсуповой.

– Анна, как вы придумали название вашего бренда? Сколько ему уже лет?

– Если честно, название было придумано спонтанно – это юмор биолога-натуралиста, потому что биологу понятно, что у вомбатов квадратное (подсказка – экскременты, это связано с особым строением желудочно-кишечного тракта у животного). Нам уже почти десять лет, и теперь я точно знаю: если человек видит название и улыбается – значит, мы подружимся!

– В чем ваше главное отличие от других? И как вы добиваетесь долговечности изображения?

– Я работаю ведущим научным сотрудником Института медико-биологических проблем Академии наук. И, как ученый, всегда предпочитаю достоверность декоративности. Все вышивки из моей биологической серии я проверяю с узкоспециализированными профессионалами. Раз уж я делаю что-то для медиков, то должна делать это вместе с медиками. Вероятно, это и есть особенность моего подхода, хотя мне он кажется вполне естественным – даже естественно-научным!

Ну а долговечность изображения – результат работы главных технологов вышивального производства, отсутствия экономии на нитках и расходниках, лучших вышивальных станков и золотых рук операторов. Как и во всех сложных процессах, за продуктом стоят люди, и я очень рада, что за эти годы у нас сложилась такая слаженная команда настоящих профи.

– Расскажите, пожалуйста, что у вас представлено в постоянной коллекции?

– Постоянных коллекций несколько. Основная и самая известная – биологическая, представляющая вышивки о разных биологических структурах нашего организма в разрезе: например, есть Зуб (такой мерч обожают стоматологи), Сердце (кардиологи), Легкие (пульмонологи), Мозг (неврологи), а еще Печень, Почки, Ухо, Нос, Кожа, Глаз и другие. В той же коллекции – Сердцемозг (это уже про дуализм рациональности и креативности), Эукариотическая клетка, Растительная клетка, Цветок, Клетки крови, Нейромедиаторы, Антитело, ДНК.

На втором месте по популярности – коллекция, в которой отражен негаснущий интерес к освоению космоса. Это Белка и Стрелка, МКС, Буран, Спутник, Луноход. И вот сейчас в наш хит-парад стремительно врывается новая этнографическая коллекция «Красный конь». Вместе с художницей Катей Белявской мы сделали ее буквально этой осенью.

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Образ коня – иногда трудолюбивого кормильца, а иногда и волшебного существа, тянущего солнце по небосводу, — отражён в декоративно-прикладном творчестве большинства народов России. Разнообразные кони объединены в рисунке, вышитом на спинках толстовок и вписанном в силуэт пластиковой игрушки завода «Новатор», — красного коня на колесиках, предмета вожделения нескольких поколений советских детей! Так мы с Катей связали образ коня как проводника жизни и символа труда с народным творчеством и детскими воспоминаниями.

– Знаю, что вы часто сотрудничаете с различными музеями и компаниями. Какие у вас были самые интересные коллаборации?

– Если говорить о музеях, то, наверное, самым любопытным для меня опытом на данный момент стала коллаборация с Третьяковской галереей к выставке, посвященной Николаю Рериху. Ни музей, ни я сама не ожидали такого ажиотажа. Практически каждую неделю я делала допоставки, предлагая разные цвета и фасоны — всегда по мотивам одной картины, «Канченджанга», написанной в 1936 году. Были люди, которые приходили и последовательно покупали разные цвета и фасоны, составляя свою личную коллекцию толстовок с горами, — по 6, по 8 вещей! Толстовки этой серии до сих пор перепродаются на сервисе «Авито». Для меня как малого предпринимателя это стало очень вдохновляющей историей.

Ярких коллабораций с компаниями было множество. Здесь мне очень повезло с клиентами – умные, креативные и слушающие технологов люди, просто мечта! Например, золотодобывающая компания «Полюс» — с ними всегда интересно придумывать что-то новое. Для организованного «Полюсом» научного фестиваля «Нансен» нужно было сделать что-то с отсылкой к северному сиянию, и я придумала многослойную аппликацию специфической органзой, которая на свету давала нежные многоцветные переливы. Это было действительно совместным творчеством, а не просто корпоративным заказом.

– Поделитесь, над чем работаете сейчас?

– Я продолжаю развивать биологическую и космическую коллекции и параллельно обдумываю, как можно было бы красиво и с уважением показать в вышивке так называемый пермский звериный стиль. Мне кажется важным отражать в вещах наследие народов России. Эта тема неисчерпаема и как же много в ней заложено красоты! Вообще же, для меня вышивки на толстовках – инструмент, стимулирующий познание. Если люди увидят вещи Square Wombat, заинтересуются и узнают больше о том, что изображено на вещах, значит, мы с моей командой делали их не зря.