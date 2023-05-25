Франция запретила короткие авиарейсы там, где можно доехать поездом

Это сделано, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

Во Франции был подписан запрет на короткие внутренние рейсы для поездок, которые можно совершить за два с половиной часа на поезде. Новые правила применяются только в том случае, если доступны высокоскоростные железнодорожные альтернативы. Об этом сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон.

«Это важный шаг и символ политики сокращения выбросов парниковых газов. Поскольку мы неустанно боремся за образ жизни с сокращением углерода, нельзя оправдывать использование самолета между большими городами, которые связаны быстрым железнодорожным сообщенем», – Клеман Бон.

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На данный момент прекращены авиарейсы между Парижем с городами Бордо, Нант и Лион. Стыковочные рейсы останутся без изменений.

Критики запрета отмечают, что линии высокоскоростных поездов и так провоцируют отток пассажиров от авиакомпаний и что запрет лишь на словах заботится о климатических проблемах, но на самом деле ничего с ними не делает.

«Эта мера никого не обманет: пассажиры и без этого закона отказываются от полетов по этим маршрутам», – Гийом Шмид, вице-президент профсоюза пилотов Air France.

Со Шмидом согласен авиационный директор группы кампании за более чистый транспорт Transport & Environment Жо Дарденн. По его словам, это лишь символический шаг, который очень мало повлияет на сокращение выбросов.

По оценкам T&E, на три маршрута, затронутых запретом, приходится лишь 0,3% выбросов, производимых рейсами, вылетающими из материковой части Франции, и 3% выбросов внутренних рейсов страны.