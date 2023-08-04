Французский экстремал упал с небоскреба в Гонконге

Шансов выжить у него не было.

30-летний французский экстремал Реми Лучиди был найден мертвым во внутреннем дворике многоквартирного дома в Гонконге. Полиция заявила, что после первоначального расследования они пришли к выводу, что мужчина упал с уступа небоскреба. Предсмертной записки на месте происшествия обнаружено не было, поэтому инцидент был признан несчастным случаем.

Мужчина вошел в многоквартирный дом, сказав охране, что навещает друга на 40-м этаже, но вместо этого поднялся на лифте на 49-й, а затем забрался на лестничные клетки на верхнем этаже.

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Небоскреб в Гонконге, с которого упал Лучиди Фото: Google Street View

Полиция сообщила, что позже он постучал в окно пентхауса на 68-м этаже, прося впустить его. Затем в полицию поступил звонок от службы безопасности об утечке газа, но, когда они прибыли, они обнаружили тело мужчины за пределами здания, его падение, похоже, сломало газовую трубу.

Офицеры обнаружили при погибшем мужчине французское удостоверение личности, а также его экшн-камеру со старыми кадрами его экстремальных приключений. У Лучиди были тысячи подписчиков в соцсетях, а последний пост он опубликовал 24 июля – захватывающее дух фото блогера, который стоит на верхушке высотки гонконгского Таймс-сквер. За свою «карьеру» он не раз забирался на самые верхушки небоскребов в Париже, Дубае и других городах.