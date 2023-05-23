Фрэнк и Луи: самый старый в мире кот-янус с двумя мордами

Такие животные редко существуют дольше суток, но Фрэнку и Луи удалось прожить долгую и насыщенную жизнь.

Этого кота зовут Фрэнк и Луи. Несмотря на два имени, это один кот – у него один мозг, но две морды, каждая со своими носом и пастью. Оба рта были соединены с одним пищеводом, хотя функционировал только один из них: у другого не было нижней челюсти. У кота было три глаза, но «общий» центральный глаз был слепым и не моргал.

Такие кошки известны как янусы – в честь двуликого бога в древнеримской мифологии. Термин «кошка-янус» был придуман доктором Карлом Шукером, британским зоологом, который подрабатывает консультантом по наукам о жизни в Книге рекордов Гиннеса. Кошки-янусы редко живут более суток после рождения, однако Фрэнк и Луи прожили удивительно долгую жизнь.

Кот родился 8 сентября 1999 года и умер 4 декабря 2014 года в возрасте 15 лет 87 дней. Это сделало его самым долгоживущим котом-янусом.

Реклама

Фрэнк и Луи Фото: Guinness World Records

«Такие кошки, как Фрэнк и Луи, рожденные с двумя мордами, страдают от аномалии развития, известной как дипрозопия, при которой морда расширяется и частично удваивается во время эмбриогенеза из-за чрезмерного производства специфического белка, называемого SHH.

Технический термин для такой кошки – дипросопус, но, поскольку это не самый легко произносимый термин, когда я впервые написал о таких кошках более десяти лет назад, я придумал для них термин "кот-янус"», – говорит Шукер.

Франк и Луи жил у Марты Стивенс, ветеринарной медсестры из Массачусетса. Она работала в Школе ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса, когда котенка привезли на усыпление, когда ему были всего сутки. Марти сжалилась над котенком и решила его спасти, хотя специалисты предупредили ее, что он вряд ли проживет долго.

Кот поначалу не мог есть, поэтому Марта три месяца кормила его специальной смесью, пока он не научился есть самостоятельно. Голод является одной из основных причин смерти кошек-янусов, которым трудно есть из-за врожденных дефектов морды. В течение первых трех месяцев Марта брала кота с собой на работу, потому что он требовал постоянной заботы и внимания.

Фрэнк и Луи, несмотря ни на что, прожил долгую и здоровую жизнь. Со временем кот стал достаточно сильным, чтобы начать играть с другими кошками, и у него сформировались дружеские отношения с семейной собакой. Марти описала Фрэнка и Луи как очень дружелюбного и непринужденного кота. Она сказала, что по повадкам он больше походил на собаку, поскольку любил прогулки на поводке и поездки в автомобиле.

После попадания в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году Фрэнк и Луи стал интернет-знаменитостью, появляясь в бесчисленных новостных статьях и видеороликах. К сожалению, в 2014 году кота пришлось усыпить, потому что он страдал от агрессивной формы рака.

«Ему было 15 лет; невероятный возраст для янусов, намного превосходящий возраст всех предыдущих обладателей такой мутации. Вероятно, этот рекорд уже никто не побьет», – отметил тогда Шукер.