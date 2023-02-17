Фридайверы установили рекорд по длительности поцелуя под водой

Он продлился 4 минуты 6 секунд.

Южноафриканка Бет Нил и канадец Майлз Клотье целовались под водой в бассейне 4 минуты и 6 секунд, установив новый рекорд по продолжительности подводного поцелуя. Предыдущий рекорд в 3 минуты 24 секунды был 13 лет назад – его установили в итальянском телешоу Lo Show dei Record.

Пара занимается дайвингом и живет в Южной Африке со своей полуторагодовалой дочерью Нив, вместе они отправилась на Мальдивы, чтобы попытаться установить рекорд в присутствии представителей Книги рекордов Гиннеса.

Бет и Майлз сделали первую попытку в 7:30 утра, начав с разминки на задержке дыхания и двух пробных подводных поцелуев по две и три минуты, прежде чем перейти к рекорду. И несмотря на всю свою практику с тех пор, как три года назад впервые появилась эта идея, Бет и Майлз признают, что все оказалось намного сложнее, чем они ожидали.

Бет – четырехкратный чемпион Южной Африки по фридайвингу и установила ряд национальных и континентальных рекордов. Но, по ее словам, подводный поцелуй – это совершенно другая история.

40-летняя Бет и 33-летний Майлз обратились за помощью к лучшему подводному видеооператору на Мальдивах, чтобы запечатлеть этот момент. Акция также привлекла зрителей, и пара попросила соблюдать тишину до тех пор, пока они не преодолеют четырехминутную отметку. В итоге, из-за толщи воды аплодисментов они не услышали.

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Бет научила Майлза фридайвингу, но их техники сильно различаются. Если Майлзу нравится следить за временем, чтобы понимать, как долго он задерживает дыхание, то Бет предпочитает не знать, как долго она находится под водой. Майлз и Бет вместе уже почти пять лет после знакомства на Бермудских островах и, по их словам, это была любовь с первого взгляда.

Бет говорит, что все люди рождаются со способностью к фридайвингу, это не экстремальный вид спорта, предназначенный только для элитных спортсменов. Ее миссия: научить и вдохновить как можно больше людей заниматься фридайвингом.

Бет и Майлз заявили, что рады рекорду, но уже начали думать о следующей попытке – еще более длительной.