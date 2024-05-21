Гастрономическая поэма: «Кафе Пушкинъ» исполняется четверть века

25 лет назад в центре Москвы распахнуло двери «Кафе Пушкинъ» – его открытие было приурочено к 200-летию со дня рождения главного поэта нашей страны. Ресторан русской дворянской кухни сразу стал знаковым местом и спустя эти годы по-прежнему популярен и у гостей города, и у самих москвичей.

Интересно, что идея создания гранд-кафе, носящего имя Александра Сергеевича Пушкина, пришла к знаменитому художнику и ресторатору Андрею Деллосу, когда он работал гидом-переводчиком. Задолго до появления Café Pouchkine этот московский ресторан воспел французский шансонье Жильбер Беко в имевшей оглушительный успех песне «Натали» – и посещавшие столицу иностранцы искали его, но не находили. Слегка перефразируя известную фразу, раз уж «Кафе Пушкинъ» не было, его следовало выдумать!

Сам Пушкин к приёму пищи относился с почтением. В «Евгении Онегине» он писал: «Люблю я час Определять обедом, чаем И ужином...»

За 25 лет своей истории кафе стало не только визитной карточкой столицы и важной достопримечательностью, которая входит в чек-листы путешественников наряду с Красной площадью и Большим театром, но и настоящей гастрономической институцией, сохраняющей и развивающей национальные традиции России.

Философия, талант и скрупулёзный подход бессменного шеф-повара «Кафе Пушкинъ» Андрея Махова получили самое высокое признание – он первым из россиян был включён в топ-100 лучших шефов мира по версии The World’s Best Restaurants.

Андрей Махов бессменный шеф-повар ресторана «Андрей Константинович зацепил меня одной фразой, которую я часто повторяю. Он сказал: «В «Кафе Пушкинъ» будут ходить наши внуки».

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Команда шеф-повара долго колдовала над меню, и эта кропотливая работа не прекращается до сих пор. Благодаря коллекции старинных рецептов и редчайших кулинарных книг (первая датируется XVIII веком), поддержке народных промыслов и тесному сотрудничеству с ГМИИ им. Пушкина и музеями-заповедниками «Царицыно» и «Мураново» гости «Кафе Пушкинъ» совершают не просто гастрономическое путешествие, но переживают настоящее погружение в русскую историю и культуру.

Ресторан создаёт собственные экскурсионные программы. Начинается такие экскурсии с завтрака с бокалом игристого в зале «Библиотека» и продолжается экскурсией с гидом – на выставки в музеях или архитектурных достопримечательностях. Ближайшая экскурсия состоится 1 июня, в День защиты детей: в честь праздника маленькие гости ресторана, а также их родителями отправятся с экскурсией в киностудию «Союзмультфильм».

В это культовое место приходят целыми поколениями – недаром Андрей Деллос обещал Андрею Махову, что сюда будут наведываться ещё их внуки! Поэтому в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечают и 25 лет со дня рождения «Кафе Пушкинъ» – эта солидная дата подтверждает статус ресторана как культурного наследия Москвы и одного из главных заведений высокой русской кухни в мире.

А чтобы раздразнить аппетит перед походом в ресторан, можно вполне обратиться к творчеству самого Александра Сергеевича. В том же «Евгении Онегине» читаем описание одного из ужинов главного героя: «Вина кометы брызнул ток;

Пред ним ростбиф окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым...»