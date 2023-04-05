Гатчина объявлена столицей Ленинградской области

Да, представьте себе, столица Ленобласти – никакой не Санкт-Петербург.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который делает город Гатчину столицей региона. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

29 марта депутаты Законодательного собрания региона приняли в трех чтениях соответствующие изменения в Устав Ленинградской области. В пресс-службе администрации отметили, что в 2021 году за Гатчиной закрепили статус места размещения органов государственной власти Ленинградской области.

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В регионе до этого не было единой столицы, этим статусом наделялись разные города Ленинградской области сроком на один год. В 2018 году столицей был Выборг, в 2019-м – Бокситогорск, в 2020-м – Всеволожск. Органы исполнительной власти при этом находились в Санкт-Петербурге, но теперь им нужно будет переехать. Правда, на это может потребоваться не один год – раньше в пресс-службе администрации региона сообщали, что переезд закончится не ранее 2031 года.

Гатчина находится в юго-западной части области, в 42 км от Санкт-Петербурга. Решение о назначении ее столицей принято из-за «хорошей логистики».