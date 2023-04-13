Где готовят лучшие стейки в мире?

Эксперты составили рейтинг из 101 заведения. На первом месте – ресторан из Аргентины.

Чтобы составить список из 101 лучшего стейк-ресторана в мире, команда экспертов-амбассадоров Upper Cut Media House тайно посетила 700 заведений на всех континентах, оценивая качество мяса, качество обслуживания, дизайн интерьера и удобства.

На пятом месте оказался ресторан Bodega El Capricho в городке Хименес де Хамус на северо-западе Испании. Владелец ресторана Хосе Гордон работает шеф-поваром в своем заведении. Он выращивает для приготовления стейков коров только с Пиренейского полуострова. Животных забивают в возрасте от 7 до 13 лет с последующим процессом сухого старения до 160 дней.

Bodega El Capricho Фото: Официальный сайт Bodega El Capricho

На четвертом месте расположился ресторан Carcasse в бельгийском городе Коксейде. Хендрик Дирендонк, известный мясник, животновод и ресторатор, объединился с шеф-поваром Тимоном Михилсом в ресторане Carcasse, чтобы создать респектабельный стейк-ресторан. Предлагаемые стейки в основном из местных или региональных старых пород отбираются вручную и всегда находятся на пике созревания и вкуса, говорится в сообщении Upper Cut Media House.

Carcasse Фото: Официальный сайт Carcasse

В топ-3 попал ресторан American Cut Tribeca, расположенный в Нью-Йорке. Местное меню сосредоточено на классических блюдах, таких как филе-миньон, нью-йоркский стрип или тушеных говяжьих коротких ребрышках, а также основных отрубах, таких как рибай на кости и портерхаус.

American Cut Tribeca Фото: Официальный сайт American Cut Tribeca

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Прошлогодний лидер рейтинга – ресторан Hawksmoor в Лондоне – на этот раз занял второе место. Имея несколько ресторанов в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге, а теперь и в Нью-Йорке, группа ресторанов заработала отличную репутацию, предлагая выдающиеся стейки, приготовленные на лучших фермах Великобритании. Все стейки натуральные, выдержанные всухую и приготовленные на гриле на настоящих углях.

Hawksmoor Фото: Официальный сайт Hawksmoor

Первое место в списке досталось ресторану Parrilla Don Julio в Буэнос-Айресе. Ресторан получил всемирное признание за превосходное мясо на гриле, отличный сервис и теплую и уютную атмосферу. В меню ресторана представлен широкий выбор говяжьих отрубов, в том числе рибай, филе и вырезка, а также второстепенные отрубы, такие как короткие ребрышки регенеративно выращенного абердин-ангусского и герефордского скота.

Parrilla Don Julio Фото: Официальный сайт Parrilla Don Julio

На 46-е место в списке попал 800º – современный стейк-хаус, расположенный в центре Москвы. Ресторан может похвастаться современным декором с открытой кухней, которая позволяет посетителям наблюдать за работой поваров. Меню ресторана акцентирует внимание на высококачественных стейках, приготовленных на высокотемпературном гриле. Ресторан предлагает различные нарезки, в том числе рибай, филе-миньон и стейк на косточке, все из лучших ферм.