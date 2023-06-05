Где можно купаться в Москве?

Пригодными для купания в столице признаны девять зон отдыха.

В Москве, по данным Роспотребнадзора на 1 июня, признаны пригодными для купания в столице Путяевский пруд №1 (ВАО), Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО), пляж «Динамо» (САО), сообщает «Интерфакс».

«Три зоны отдыха: Левобережье (САО), Головинские пруды (САО), Большой Садовый пруд (на надзоре ФМБА), в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, в связи с несоответствием качества воды водоемов. Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания», – сообщили в ведомстве.

При этом, отмечается, что после получения удовлетворительных результатов воды купание в водоемах зон отдыха будет разрешено.

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Также в Москве в летнем сезоне 2023 года будут функционировать 38 зон отдыха без организованного купания.

В Роспотребнадзоре отметили, что работа по приемке зон отдыха к летней эксплуатации продолжается. В течение всего летнего сезона специалисты службы осуществляют мониторинг за соблюдением санитарных норм в зонах отдыха, включая проверку их санитарного состояния, энтомологическую оценку водоемов и территории на предмет наличия выплодов комаров и клещей, отбор проб воды и песка.

При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоемов, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о временном запрете купания.