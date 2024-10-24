Где находится самый большой аэропорт в мире?

Звание аэропорта-рекордсмена достается воздушной гавани в Саудовской Аравии.

Международный аэропорт имени короля Фахда (DMM) вблизи города Даммам занимает площадь в 776 км² (или 77 600 га) – это самый крупный аэропорт в мире по площади, однако по пассажирскому потоку он далеко не самый оживленный.

Аэропорт был построен и введён в эксплуатацию во время правления короля Саудовской Аравии Фахда ибн Абдул-Азиза (1921–2005) и назван в его честь. Проектирование зданий аэропорта началось в 1976 году, а строительство – только в 1983, растянувшись почти на десятилетие. Начиная с 1990-х годов воздушную гавань стали использовать военные силы США и страны коалиции как авиабазу во время войны в Персидском заливе. Для пассажирского потока аэропорт короля Фахда открыл свои двери лишь в ноябре 1999 года.

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Несмотря на то, что аэровокзал носит звание самого крупного в мире – по площади он даже больше чем соседнее государство Бахрейн, занимающее территорию примерно в 770 км² — само здание эксплуатируемой площади не превышает 36,75 км². Остальное пространство ещё только готовится к эксплуатации — это заметно даже по картам. Если учитывать эту особенность, то аэропорт Даммама сильно уступает по размерам второму рекордсмену по миру — аэропорту Денвера (DIA) в США, который занимает площадь почти в 136 км².

По пассажирскому потоку аэропорт короля Фахда тем более отстаёт от прочих лидеров рейтинга. В год аэропорт принимает более 11 миллионов человек, что почти в восемь раз меньше, чем пассажирский поток международного аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта в США (75,7 миллионов человек в 2022 году).

Мечеть в международном аэропорту имени короля Фахда (DMM) Фото: Sadoons Photography / Flickr

Впрочем, аэропорт короля Фахда всё же может похвастаться размахом: главное здание гавани состоит из шести этажей и имеет три терминала. При этом для обычных путешественников предназначен только один из них – второй используется для нужд королевской семьи Саудовской Аравии, а третий – только сотрудниками нефтяной компании Saudi Aramco. В аэропорту располагаются две взлетно-посадочные полосы протяженностью в 4 км, масштабная мечеть на крыше автопарковки вместимостью в 2000 прихожан и даже три оранжереи площадью почти в 22 га.

При этом в Саудовской Аравии также активно развивают северо-запад страны в рамках амбициозного проекта NEOM, охватывающего площадь 26,500 км². Проект включает в себя постройку «умного» города будущего «Линия» с футбольным стадионом на головокружительной высоте и возведение международного аэропорта NEOM. Предполагается, что пассажиропоток в воздушной гавани к 2030 году достигнет 20 миллионов человек – поэтому он тоже вскоре будет претендовать на звание самого крупного аэропорта мира.