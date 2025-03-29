Где находится самый старый жилой дом России?

Памятнику древнего зодчества более 400 лет.

Самый старый жилой дом располагается в городе Выборг по адресу улица Крепостная, 13-А. В Выборге он известен как «Дом горожанина» – здание находится в центре города всего в нескольких минутах ходьбы от Выборгского замка. Поразительно, но старинное здание до сих пор заселяют жильцы!

Точная дата постройки здания неизвестна, но предполагается, что дом существует с конца XVI века, когда Выборг ещё был частью Швеции. Для удобства годом его рождения принято считать 1583. Консенсуса о том, что здание является самым старым домом в России, нет – но, как минимум, он считается одной из известных старейших частных построек.

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С внешней стороны дом напоминает небольшую крепость из гранитных валунов и красных кирпичей, покрытых штукатуркой. Центральное отопление и высокие потолки появились у «горожанина» лишь в 1960-х. Местные чиновники настаивают, что делают всё, чтобы и сегодня поддерживать дом в приличном состоянии – хотя жалоб от жильцов, конечно, много (здесь, например, можно прочитать интервью одной из жительниц дома от наших коллег).

Когда-то в Доме горожанина существовала Выборгская типография, а сейчас в двухквартирной постройке проживают обычные россияне, ну и конечно вокруг здания постоянно собираются туристы. Местные жители, судя по всему, от такой популярности своего жилища не в восторге. Но что поделаешь, слава!