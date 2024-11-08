Где находится самый высокий мост в мире?

Мост Дугэ простирается над рекой Бэйпаньцзян на рекордной высоте в 565 метров.

Звание самого высокого моста в мире принадлежит китайскому мосту Дугэ. Возвышаясь над крутой речной долиной на 565 метров, он соединяет городской уезд Сюаньвэй в провинции Юньнань и уезд Шуйчэн в провинции Гуйчжоу в Китае.

Дугэ был открыт в 2016 году. Он стал первым мостом в мире, преодолевшим высоту в 500 метров. Предыдущий рекорд принадлежал 496-метровому висячему мосту Сыдухэ, проложенному через долину одноименной реки, тоже в Китае. Он был открыт в 2009 году и долгое время являлся рекордсменом по высоте от начала дорожного полотна до земли.

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Строительство нового моста Гранд-Каньон Хуацзян. Открытие планируется в 2025 году. Фото: Xinhua News /VK

Пока же рекорд ещё держится за Дугэ: его длина составляет 1341,4 метра, а высота эквивалентна 200-этажному зданию. Он расположен в одном из самых гористых регионов Китая, на высоте дуют сильные ветра, поэтому создателям моста пришлось прибегнуть к инновациям и проявить недюжинную изобретательность. По итогу они вполне справедливо были удостоены Золотой медали проектировщика арочных мостов Густава Линденталя (в области строительства это что-то сродни Нобелевской премии). Вот почему Дугэ ещё называют «невозможным инженерным подвигом Китая», который соединил провинции Гуйчжоу и Юньнань.

«Инженерное чудо» полагается на тросы и башенные опоры высотой в 269 и 246,5 метров, что позволяет равномерно распределять нагрузку и избегать чрезмерного натяжения. На мосту действуют четыре полосы движения – по две в обе стороны.

Есть большая вероятность, что скоро и Дугэ потеряет своё звание. В Китае, где и так находится 10 самых высоких мостов в мире, готовятся к открытию нового рекордсмена: мост Гранд-Каньон Хуацзян расположится на высоте 625 метров от настила до поверхности воды в провинции Гуйчжоу. Его планируют открыть уже в следующем году.