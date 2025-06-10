В Подмосковье молния ударила в пляжную беседку. Есть пострадавшие – женщине понадобилась помощь врачей.
В Подмосковье молния ударила в пляжную беседку, где отдыхали люди. Пострадали 8 человек, пишет Telegram-канал Shot.
В воскресенье несколько мужчин и женщин купались и загорали на пляже «Слобода» недалеко от Видного. Вечером там начался сильный дождь с грозой, и приятели решили спрятаться в беседке. В итоге в купол ударила молния — как сообщается, она «оглушила всех, кто был внутри, разлетелись еда и напитки».
Сильнее всех пострадала 30-летняя женщина — мощный разряд прошел через ее грудь и руку. После удара она была в шоковом состоянии, но в сознании. По счастливой случайности, рядом оказались медики, которые оказали ей первую помощь и отвезли в больницу. Врачи диагностировали у пациентки сильные ожоги груди и рук, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Где нельзя прятаться во время грозы?
Во время грозы нельзя прятаться в следующих местах из-за опасности поражения молнией:
- Под деревьями: молния часто бьет в высокие объекты, и дерево может загореться или передать ток человеку.
- В полях или на возвышенностях: вы становитесь самой высокой точкой, привлекая молнию.
- Возле водоемов (озера, реки, лужи): вода проводит электричество, увеличивая риск поражения.
- В металлических конструкциях (беседки, навесы, заборы): металл притягивает молнию и проводит ток.
- Под линиями электропередач: молния может ударить в провода, вызвав разряд или падение линий.
- На крышах или чердаках: высокие точки здания увеличивают риск удара молнии.
Лучше всего пережидать грозу в капитальном здании с громоотводом или в автомобиле с закрытыми окнами. Если вы оказались в машине, не стоит парковаться вблизи деревьев или линий электропередач.
Ученые впервые отразили молнию лазером
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