В Подмосковье молния ударила в пляжную беседку. Есть пострадавшие – женщине понадобилась помощь врачей.

В Подмосковье молния ударила в пляжную беседку, где отдыхали люди. Пострадали 8 человек, пишет Telegram-канал Shot.

В воскресенье несколько мужчин и женщин купались и загорали на пляже «Слобода» недалеко от Видного. Вечером там начался сильный дождь с грозой, и приятели решили спрятаться в беседке. В итоге в купол ударила молния — как сообщается, она «оглушила всех, кто был внутри, разлетелись еда и напитки».

Сильнее всех пострадала 30-летняя женщина — мощный разряд прошел через ее грудь и руку. После удара она была в шоковом состоянии, но в сознании. По счастливой случайности, рядом оказались медики, которые оказали ей первую помощь и отвезли в больницу. Врачи диагностировали у пациентки сильные ожоги груди и рук, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Где нельзя прятаться во время грозы?

Во время грозы нельзя прятаться в следующих местах из-за опасности поражения молнией:

Под деревьями: молния часто бьет в высокие объекты, и дерево может загореться или передать ток человеку.

молния часто бьет в высокие объекты, и дерево может загореться или передать ток человеку. В полях или на возвышенностях: вы становитесь самой высокой точкой, привлекая молнию.

вы становитесь самой высокой точкой, привлекая молнию. Возле водоемов (озера, реки, лужи): вода проводит электричество, увеличивая риск поражения.

вода проводит электричество, увеличивая риск поражения. В металлических конструкциях (беседки, навесы, заборы): металл притягивает молнию и проводит ток.

металл притягивает молнию и проводит ток. Под линиями электропередач: молния может ударить в провода, вызвав разряд или падение линий.

молния может ударить в провода, вызвав разряд или падение линий. На крышах или чердаках: высокие точки здания увеличивают риск удара молнии.

Лучше всего пережидать грозу в капитальном здании с громоотводом или в автомобиле с закрытыми окнами. Если вы оказались в машине, не стоит парковаться вблизи деревьев или линий электропередач.