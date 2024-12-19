Россияне бьют рекорды по количеству туристов в Таиланд

Зимние холода — повод для поездок в теплые края, где можно насладиться солнцем, морем. Согласно статистике, россияне входят в пятерку стран по количеству туристов в Таиланд. Рассказываем про Хуахин, уютный курортный город на побережье Сиамского залива, который называют одним из лучших направлений для зимнего отдыха — он может стать заменой для отдыхающих, например, Пхукету или Паттайе.

Почему едут сюда?

Зима в Хуахине — это идеальное время для отдыха. Температура воздуха держится на уровне +25–30 °C, а море остается теплым и спокойным. В этот сезон практически нет дождей, что делает погоду идеальной для пляжного отдыха, экскурсий и прогулок на природе.

В отличие от более оживленных курортов, таких как Пхукет или Паттайя, здесь царит спокойная атмосфера, что особенно ценно для семей, пар и тех, кто ищет умиротворение вдали от суеты. Дополняют картину великолепные пляжи, разнообразие природных и культурных достопримечательностей, а также высокий уровень сервиса в местных отелях. Хуахин идеально подходит как для коротких поездок, так и для продолжительного отпуска, где можно сочетать комфорт и единение с природой.

Что посмотреть

Хуахин — это не только пляжи и роскошные отели, но и множество интересных мест, которые стоит посетить. Здесь можно насладиться природными красотами, историческими памятниками и аутентичной культурой Таиланда. Вот самые популярные достопримечательности Хуахина и его окрестностей.

Королевский дворец Клай-Кангвон

Это летняя резиденция тайской королевской семьи, построенная в 1929 году. Название переводится как «Далеко от забот». Дворец выполнен в испанском стиле, окружен красивыми садами и находится прямо на побережье. Посетители не могут попасть внутрь, но сам факт пребывания рядом с королевской резиденцией вызывает интерес.

Рынок Cicada Market

Популярный арт-рынок, который работает только по выходным. Здесь можно купить уникальные товары ручной работы, украшения, картины и сувениры, а также насладиться блюдами тайской кухни. На рынке часто проходят концерты, театральные выступления и мастер-классы.

Национальный парк Сам Рой Йот

Находится примерно в 60 км от Хуахина и известен своими известняковыми горами, мангровыми лесами и пляжами. Главной достопримечательностью парка является пещера Пхрая Накхон, где находится павильон короля Рамы V, освещенный естественным светом через отверстие в потолке.

Храм Ват Хуай Монгкол

Это один из самых почитаемых храмов в регионе, где находится гигантская статуя монаха Луанг Пхо Тхуата, известного своими чудесами. Тайцы приезжают сюда, чтобы попросить удачи и благополучия.

Железнодорожная станция Хуахина

Одна из старейших и самых красивых железнодорожных станций в Таиланде. Ее здание выполнено в традиционном тайском стиле и украшено резными деревянными элементами. Это не только транспортный узел, но и памятник архитектуры.

Парк развлечений Vana Nava Hua Hin

Один из лучших аквапарков Таиланда с множеством горок, бассейнов и аттракционов для всей семьи. Здесь также есть зона с ресторанами и магазинами, что делает его отличным местом для активного отдыха.

Ночной рынок Хуахина (Hua Hin Night Market)

Ежедневный рынок в центре города, где можно попробовать разнообразные блюда тайской кухни, включая свежие морепродукты, и купить сувениры. Это место оживает ближе к вечеру и становится одним из самых оживленных в городе.

Смотровая площадка Кхао Такиаб

Расположенная на вершине горы "Храм обезьян" (Khao Takiab), площадка предлагает панорамные виды на побережье. На пути к вершине вас встретят многочисленные обезьяны, которые придают этому месту особый колорит.

Где жить

InterContinental Hua Hin Resort

Роскошный пятизвездочный курорт известен своим высоким международным уровнем сервиса и расположением прямо на первой линии с выходом к песчаному пляжу. Просторные номера, панорамные виды на море и высокая гастрономия делают его идеальным выбором для тех, кто ищет приватность и комфорт.

Гурманов порадуют изысканные рестораны тайской и международной кухни, а спа-центр с традиционными тайскими процедурами станет приятным дополнением к отдыху. Для гостей высоких категорий номеров и участников программы лояльности есть представительский лаунж с напитками в течение дня и «счастливыми часами» вечером.

The Standard, Hua Hin

Современный и стильный отель в пышном сайду, который выделяется своим свежим подходом к дизайну. Здесь гостей ждут дизайнерские номера, роскошные виллы и модные рестораны. Отель расположен на первой береговой линии Сиамского залива, а его бассейн и пляжные зоны создают атмосферу полной расслабленности.

Отдельно можно отметить концепцию dog-friendly – здесь создали настоящий рай для гостей с питомцами. У зоны ресепшн оборудован парк для выгула питомцев и даже площадку для дрессировки. При этом концепция не мешает гостям без четвероногих благодаря разделению номеров по разным корпусам.

Днём здесь царит расслабленная атмосфера, а вечером устраивают BBQ под звуки модных диджеев.

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Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin

Поклонникам максимально уединения подойдет пятизвездочный курорт, расположенный в стороне от городской суеты и украшенный трепещущими пальмами, пышными садами и тихими лагунами.

Курорт предлагает очаровательную атмосферу, в которой легко сочетаются элегантность и непринужденность. Для проживания здесь оборудовано 96 люксов и вилл с частными бассейнами, оформленных в тайском стиле. Пространство вокруг отеля оформлено в виде тропического сада, что создает ощущение покоя и гармонии.

Свободное время гости могут провести в SPA-комплексе, ресторане тайской и международной кухонь или принимать солнечные ванны у бассейна под шум теплого моря.

The Beach Village Resort

Тропический рай среди высоких гор, мангровых рощ и белоснежных пляжей Таиланда – именно так можно описать четырёхзвёздочный курорт, расположенный в нескольких минутах от национального парка Сам Рой Йот.

Для проживание здесь предлагают современные и просторные дизайнерские виллы с бассейнами, а гастрономия представлена настоящим тайским рестораном, где также можно найти и привычные европейские блюда. На крышах и террасах некоторых вилл оборудовано барбекю пространство, где можно самостоятельно приготовить местные специалитеты. Например, креветки из расположенной на территории национального парка фермы и добытые деревенскими рыбаками свежайшие морепродукты.

Всего в 350 метрах от отеля расположен один из красивейших пляжей Таиланда – Dolphin Bay. Протяжённость его береговой линии составляет 6 километров. Здесь на рассвете гости занимаются спортом или йогой, а днём наслаждаются тёплыми водами залива и согревающими лучами тайского солнца.

Рядом с пляжем находится благоустроенный современный променад, который идеально подходит для пеших прогулок, бега и езды на велосипеде. И, конечно, здесь есть вся необходимая для отдыха туристическая инфраструктура: рестораны, бары, магазины, массажные салоны и банкоматы.

Oriental Beach Pearl Resort

Семейный курорт площадью более 30 тысяч кв.м. также расположен в 5 км от популярного у туристов национального парка Таиланда, где белоснежные пляжи гармонично сочетаются с тропической флорой и фауной.

Концепция курорта ориентирована на уединенный отдых в кругу семьи или компании друзей. Дизайнеры и архитекторы Oriental Beach Pearl Resort в основе проекта использовали идею водоёма, вокруг которого воссоздается идеалистичное поселение без хлопот и забот. Роль объединяющей артерии выполняет общий бассейн площадью 2,5 тыс. кв.м. с фонтанами, водопадами и 62-метровой водной горкой.

Инфраструктура курорта также представлена двухэтажным рестораном, баром в бассейне, собственным экскурсионно-прокатным бюро, прачечной, спортивными и SPA-пространствами.

The PERI Hotel Hua Hin

Дизайн отеля Peri Hua Hin, вдохновленного знаменитым романом Эрнеста Хемингуэя “Старик и море», выполнен в бело-голубой цветовой гамме, что придает отелю шарм старинной курортной гавани.

Отель является частью Standard International Group и предлагает высокий уровень комфортна и инстаграмный стиль по демократичным ценам. Для проживания доступны номера различных категорий: от уютных улучшенных номеров с видом на пышный сад до просторного двухкомнатного люкса с обеденной зоной и прямым выходом к бассейну. Для путешествующих с домашними питомцами есть собственный категорий Делюкс pet-friendly – как и в пятизвездочных отеля The Standard здесь всегда рады пушистым гостям.

Для комфортабельного отдыха в отеле есть ресторан в стиле лофт, бар, бассейн, собственная парковка. До оборудованного пляжа всего 5 минут пешей прогулки – идеальный формат для отдыха компании друзей.