Геймер выпил 12 энергетиков за 10 минут и чуть не умер

Его поджелудочная железа начала «переваривать саму себя».

Анонимный геймер чуть не погиб после того, как выпил дюжину энергетических напитков, чтобы произвести впечатление на своих коллег. Однако этот мнимый «подвиг» чуть его не убил.

36-летний мужчина с никнеймом «JS» выпивал напитки с кофеином на камеру – он подумал развлечь себя и товарищей тем, что выпьет дюжину банок за несколько минут. В результате он едва не скончался, потому что его поджелудочная железа начала «переваривать сама себя». Об этом случае рассказал доктор Бернард Сюй, также известный на YouTube как «ChubbyEmu» – врач, который публикует истории и отзывы пациентов.

По словам врача, сначала JS не был уверен, болит ли у него желудок или сердце. Сообщается, что он почувствовал, что нижняя часть его груди горит. Он был озадачен этим, потому что думал, что кофеин «обычно не оказывает на него особого эффекта», но по прошествии нескольких часов он почувствовал признаки тахикардии. Его вырвало, а потом его состояние только ухудшилось.

Даже после этого пациент не подумал, что во всем виноваты энергетики. Он додумался вызвать скорую только через сутки. Первоначально ему поставили диагноз гипергликемия – она возникает, когда уровень сахара в крови чрезмерно повышается. Однако врачи были обеспокоены, что это не единственная проблема пациента, и назначили дополнительные анализы. В конце концов ему поставили диагноз гиперлипидемия, которая является одной из причин острого панкреатита.

Бернард Сюй сообщил, что JS чудом выжил после своего «подвига», но предостерег аудиторию от чрезмерного употребления энергетиков.

Реклама