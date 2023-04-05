Геккон забрался в чемодан туристов и улетел из Танзании в Англию

Рептилия пролетела восемь тысяч километров в багаже супружеской пары.

Супруги из Великобритании, которые вернулись домой после отпуска в Танзании, нашли в чемодане детеныша геккона. Пара отдыхала на Занзибаре, а затем вернулась в британский город Уэйкфилд — и уже дома нашла в своем чемодане ящерицу размером с монету. Как оказалось, маленький геккончик, забравшийся в багаж, вместе с туристами преодолел восемь тысяч километров, попал в другую страну, а затем еще четыре дня провел в чемодане прежде, чем его заметили.

Супруги сразу же обратилась в Королевское общество защиты животных. В организации отметили, что гекконы не могут выживать в климате Великобритании из-за низкой температуры воздуха, а потому их необходимо передавать в специализированные учреждения, зоопарки или парки дикой природы. В итоге ящерицу, прилетевшую из Танзании, передали на попечение специалистов-герпетологов спасательного центра Reptilia Exotic Animal Rescue (REAR).

«Удивительно, что геккон пережил такое дальнее путешествие в чемодане. А то, что он пробыл там еще четыре дня, пока его не обнаружили, просто невероятно», — отметил один из сотрудников REAR, который и доставил ящерицу в центр.

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Он также сообщил, что, кроме геккона, в REAR находятся еще несколько животных, которых случайно привезли с разных континентов.

«Как только геккон освоится, он будет готов к возвращению на родину по истечении карантинного периода», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который похитил из Ленинградского зоопарка экзотическую ящерицу — акантозавра Натальи (Acanthosaura nataliae).