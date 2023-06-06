Геленджикские еноты перегрызли телекабели на 700 000 рублей

От голодных зверей пострадала передвижная телестанция «Матч ТВ».

В Геленджике (Краснодарский край) голодные еноты перегрызли кабели передвижной телестанции «Матч ТВ», которая транслировала турнир по гольфу. День спустя после начала турнира у телестанции пропал сигнал, а также перестали работать несколько камер. Вскоре выяснилось, что виновниками этого стали местные голодные еноты — много этих животных обитает в окрестностях Геленджика.

Именно они погрызли и вывели из строя часть кабеля длиной около 650 метров, которую пришлось менять. Общий ущерб от действий голодных зверьков составил 700 тысяч рублей, но инцидент с их участием не помешал трансляции турнира по гольфу — испорченное оборудование оперативно заменили между этапами соревнований.

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«История забавная и одновременно достаточно печальная — телевизионное оборудование, которое повреждено енотами в нескольких местах, стоит немалых денег. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 700 тысяч рублей, рассчитываем на компенсацию. Конечно, претензий к енотам с нашей стороны нет, надеемся, что с их пищеварением и здоровьем все в порядке», — отметил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее сообщалось, что жительница США принесла в бар енота и получила полгода тюрьмы.