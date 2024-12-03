Герои северных сказок оживают в дополненной реальности

Представьте книгу, где легенды оживают прямо на глазах! Именно такой сборник комиксов «Ожившие легенды Севера» создала экосистема МТС. Это не просто книга, а настоящее окно в мир северного фольклора. Благодаря технологии дополненной реальности, можно познакомиться с героями древних сказаний коренных народов Крайнего Севера . Достаточно навести камеру смартфона – и читатель окажется в самом центре волшебной истории.

Сборник «Ожившие легенды Севера» – это результат кропотливой работы фольклористов, лингвистов и энтузиастов, стремящихся сохранить культурное наследие коренных малочисленных народов Севера. Проект, реализованный при поддержке МТС, включает в себя сказки хантов, манси, ненцев и селькупов, многие из которых ранее не издавались. Эти истории были бережно собраны со слов коренных жителей фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры, а затем переведены на русский и родные языки народов Севера.

Изюминка проекта – использование современных цифровых технологий. Каждая сказка в сборнике дополнена элементами дополненной реальности (AR), которые позволяют оживить персонажей и погрузиться в атмосферу северного фольклора. Кроме того, книга содержит виртуальный разговорник с учебно-методическими материалами, помогающими освоить правильное произношение слов на четырех языках народов Севера.

Создатели проекта уверены, что использование инновационных технологий поможет привлечь внимание молодежи к изучению родных языков и культуры. По данным Института языкознания РАН, около 16% языков коренных малочисленных народов России находятся на грани исчезновения, а 75% — под угрозой. Сохранение этого уникального языкового и культурного многообразия — одна из важнейших задач современности.

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Проект «Ожившие легенды Севера» реализован при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа. Партнером инициативы выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая для комикса специальные нейроаватары, позволяющие читателям увидеть себя в образе героев народных легенд.

Первые экземпляры книги будут переданы в библиотеки и образовательные учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа, Югры, Тюменской области и других регионов, где проживают представители коренных народов Севера. Сборник доступен в печатном, цифровом и аудиоформате на сервисе Строки от МТС, что делает его удобным для самой широкой аудитории.

«Сохранение языков через цифровые технологии – один из самых эффективных способов, который позволяет приобщить молодежь к языку. А этнокомиксы и дополненная реальность – очень востребованные и любимые школьниками форматы получения информации, которые читатели обязательно оценят», — подчеркнула директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Ульяна Каленюк.

Цифровизация фольклора – не просто дань моде, а насущная необходимость в условиях стремительно меняющегося мира. Используя возможности современных технологий, можно не только сохранить, но и приумножить культурное наследие, сделав его доступным и интересным для самых юных читателей. Этнокомиксы «Ожившие легенды Севера» — яркий пример того, как традиции и инновации могут успешно сочетаться, создавая новые формы взаимодействия с культурным наследием.