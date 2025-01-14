Гидов без аттестации будут штрафовать уже в марте

Экскурсоводы в России должны будут сдать экзамен и получить документ, разрешающий вести туристическую деятельность.

Начиная с 1 марта 2025 года экскурсоводы, гиды-переводчики и проводники-инструктора больше не смогут работать без аттестации. Юристы подтвердили, что больше власти давать отсрочки не намерены: в случае нарушений гиды, работающие без аттестации, а также организации, привлекающие подобных сотрудников к работе, будут оштрафованы. Суммы штрафов варьируются от 7 до 200 тысяч рублей.

Индивидуальные гиды и экскурсоводы, работающие без аттестации, получат штрафы в размере от 7 до 10 тысяч рублей; в случае повторного нарушения – на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы затронут также гидов-переводчиков, которые не смогут предоставить услуги иностранным гостям на «свободном» иностранном языке; инструкторов-проводников, обеспечивающих безопасность туристов на специальных маршрутах. Последние будут обязаны направлять в МЧС уведомления о выходе на маршрут с группой туристов. Частные лица, организовывающие путешествия по специальным маршрутам и не имеющие аттестованного инструктора-проводника, могут получить наказание в размере 20-40 тысяч рублей, руководители туристических организаций-нарушителей от 70 до 100 тысяч. Штрафы для юридических лиц будут начинаться от 150 тысяч рублей, в случае повторного нарушения сумма возрастёт до 200 тысяч рублей. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены.

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Начиная с марта вступят в силу и другие изменения в правилах оказания туристических услуг: например, гидам придётся давать больше информации при выходе на маршрут, сообщать заранее обо всех дополнительных платных услугах и возможных льготах. Гиды также получат право отказывать путешественникам в заключении договора, а также – прекратить экскурсию, если руководитель группы посчитает, что существует угроза для безопасности участников или в случае непогоды.

Туристы же в свою очередь будут обязаны оповестить организатора о медицинских противопоказаниях к посещению экскурсий – особенно это будет актуально на сложных маршрутах. Следить за соблюдением правил аттестации поручат региональным властям после принятия соответствующих административных норм. Пока детали ещё находятся в процессе разработки.

На данный момент самое больше количество аттестованных экскурсоводов можно встретить в Санкт-Петербурге (1619), Москве (773), Крыму (466) и Татарстане (440) – остальные регионы только начинают медленно подбираться к этим цифрам. Существует вероятность, что многие гиды старой закалки продолжают работать «по-старинке» без официального разрешения — пока не нарвутся на серьезные штрафы.