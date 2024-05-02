Эта гигантская птица жила 25 миллионов лет назад

Продолжаем рассказывать про самые важные открытия последних лет. Однажды палеонтологи обнаружили окаменелые останки гигантской птицы, обитавшей в Средней Азии более 25 миллионов лет назад. Эта находка полностью опровергла теорию о том, что во времена птерозавров не было больших птиц.

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Изучив найденную в Кызылорде (Казахстан) челюстную кость мелового периода, ученые сделали вывод, что у этой птицы был череп длиной до 30 см. Пока нельзя понять, чем питалась птица и была ли она летающей или нет. Однако было сделано несколько предположений. Если птица была не летающей, то, вероятно, она была выше страуса (до трех метров в высоту) и весила бы 50 кг. А если бы она умела летать, то вес её не превышал бы 12 кг, а размах крыльев был не менее четырех метров.



В этом случае, скорей всего, по размерам птица была бы похожа на альбатроса или кондора. Птицу назвали Samrukia nessovi. Одна часть имени дана в честь мифологического существа Самрук (феникс в казахской мифологии), а вторая – в честь Льва Несова, знаменитого русского палеонтолога. Ранее полагалось, что птицы мелового периода были не больше вороны.



Считалось, что из более чем 100 видов известных птиц мелового периода только Gargantuavis philoinos, живущий более 70 млн. назад, была очень большой, по сравнению с другими доисторическими птицами этого времени. Однако даже эта версия была под сомнением. Некоторые ученые считают, что более вероятно, что останки G. philoinos принадлежат летающей рептилии, а не птице. Благодаря этой находке точно стало ясно, что птицы гигантских размеров были нормой для мелового периода.