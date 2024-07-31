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Гигантские сомы угрожают природе Испании

Фото: Unsplash

Последние 50 лет их специально завозили и выпускали в местные реки.

Испанская фауна серьезно пострадала из-за появления гигантских сомов, которых в страну завезли рыболовы. Эти рыбы обитают во многих европейских реках, в том числе в Дунае, но в Испании они появились относительно недавно. В течение последних 50 лет рыболовы специально завозили и выпускали сомов в испанские реки.

Профессор зоологии Карлос Фернандес Дельгадо, работающий в Университете Кордовы, назвал эту практику безумием, поскольку сомы быстро распространились по всей стране и начали поедать местную фауну, которая оказалась не готова к такому соседству.

Чтобы прокормиться, одной особи необходимо несколько килограммов добычи в день, а за год тысяча сомов съедает 700 тонн биомассы.

По мнению Дельгадо, через несколько лет сомы полностью истребят местную фауну, если проблему не решить. Эти рыбы достигают двух метров в длину, могут весить до ста килограммов и живут до 30-40 лет. Они также отличаются умом, способностью охотиться стаями и заботиться о потомстве. Испанским рыбам, птицам и грызунам, на которых охотятся сомы, нечего противопоставить им. Дельгадо считает, что их необходимо спасать.

Ранее сообщалось, что в США рыболов, поймавший огромного осетра, был отправлен в тюрьму на 20 дней и приговорен к крупному штрафу. 

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