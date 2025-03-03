Гигантские воронки поглощают целый город в Бразилии

Мэр Буритикупу объявил в городе режим чрезвычайного положения.

Город Буритикупу в Бразилии разрушается прямо на глазах его жителей: новые провалы появляются после каждого проливного дождя, сливаясь воедино и поглощая целые кварталы.

Эта проблема сопровождает Буритикупу с самого основания города в 1990-х годах. Штат Мараньян, куда входит город, является одним из беднейших в Бразилии. В 1970-х его начали активно заселять, вырубая богатые леса Амазонии и разбивая на их месте плантации сахарного тростника, кофе и других приносящих доход товаров. На скорую руку строили дома для рабочих, многие из которых и поселились в Буритикупу.

Масштабное строительство и освоение территории штата Мараньян шло без учета рыхлых песчаных почв региона: и без того склонные к эрозии, из-за бездумной вырубки лесов, которые «удерживали» грунт, осадочные породы стали быстрее рассыпаться во время дождей и сильных ветров.

Реклама

Проблема усилилась ещё больше из-за отсутствия городского планирования в Буритикупу: вопрос отвода воды не поднимался вовсе (и это при значительных осадках в этой части Бразилии!), а в некоторых домах напрочь отсутствовала канализация. Во время проливных дождей улицы города превращаются в полноценные реки. В последние несколько лет ситуация накалилась, овраги начали сливаться воедино, образуя гигантские воронки глубиной до 20 метров.

22 февраля в городе с населением 55,000 жителей был введен режим ЧС. По словам властей, размеры провалов начали расти в «геометрической прогрессии» и как минимум 1200 человек рискуют потерять свои дома, находясь в непосредственной близости от оползней. За последние десять лет земля поглотила более полусотни домов, а некоторые улицы исчезли с лица Буритикупу навсегда.

Местные жители рассказывают, что боятся ложиться спать во время дождей и постоянно проверяют, насколько близко к ним подобрался край нового оврага. Однако спустя тридцать лет существования Буритикупу проблема остаётся нерешенной – в городе ждут помощи от федеральных властей и продолжают лишь молиться и время от времени переселять потерявших дома людей.