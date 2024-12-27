Глава МЧС оценил перспективы пляжного сезона на Кубани из-за разлива мазута

Александр Куренков заявил о том,. что проблемы решат в самое ближайшее время.

Проблемы с пляжным сезоном в Краснодарском крае из-за разлива мазута в Керченском проливе исключены — такое мнение высказал глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что сплошного загрязнения побережья Черного моря на Кубани нет и проблему могут решить в ближайшее время.

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся», — подчеркнул Куренков.

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Глава МЧС прибыл в Анапу, чтобы взять под контроль ликвидацию выброса нефтепродуктов в Керченском проливе. В настоящее время сбор и вывоз загрязненных почв ведется на пяти участках общей протяженностью в 54 километра. Мазут попал в прибрежные воды из-за крушения двух танкеров 15 декабря. Его причинами называли как опасную погоду, так и возможную ошибку экипажей.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в районе Анапы на берегу Черного моря был найден первый мертвый дельфин, покрытый мазутом.