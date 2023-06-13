Главный миф о нападениях акул, в который верят слишком многие

Появление плавника морской хищницы над водой перед атакой – чистой воды (простите за каламбур) вымысел.

Популярное кинематографическое клише о том, что перед нападением акулы она плывет так близко к поверхности воды, что в поле зрения появляется ее «страшный плавник», является не более, чем мифом. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

По словам ученого, морская хищница чаще всего атакует своих жертв незаметно, подбираясь к ним снизу или сбоку. А на поверхность она всплывает лишь для того, чтобы осмотреться.

Ранее, 8 июня, Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что в результате нападения акулы у пляжа Dream Beach в Хургаде (Египет) погиб гражданин России. Трагедия произошла около 14:30 по местному времени. Местные на лодке пытались помочь мужчине, но не сумели этого сделать. При этом девушка, плывшая рядом, смогла спастись.

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По некоторым данным, акула могла приплыть к берегу Хургады, поскольку неподалеку затонула туристическая яхта. Судно было пришвартовано, но внезапно пошло ко дну на минувшей неделе. Не исключено, что на его борту была еда, которая привлекла морскую хищницу.

При этом турагентов возмутило, что местные жители видели акулу в воде и снимали ее, но не предупредили отдыхающих об опасности.