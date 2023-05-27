Голодный медведь украл 60 кексов из пекарни в США

К счастью, никто не пострадал.

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Инцидент произошел в пекарне в городе Эйвон, штат Коннектикут. Заведующая кухней пекарни рассказала, что клала выпечку в машину в гараже позади пекарни, когда заметила медведя. Кексы были на сиденье автомобиля, который они используют для перевозки своей продукции, и она попыталась закрыть дверь, но медведь резко встал на задние лапы и вынудил заведующую убежать в помещение.

Воспользовавшись этим, медведь залез в машину и съел 60 кексов, которые должны были отправится в ресторан Taste By Spellbound. Хотя медведь устроил беспорядок, он не нанес непоправимого ущерба.

Сотрудники ресторана уведомили об инциденте Государственный департамент энергетики и охраны окружающей среды.

Полиция Эйвона заявила, что количество звонков, которые они приняли по поводу медведей, удвоилось по сравнению с прошлым годом, но они не достигли уровня 2021 года.