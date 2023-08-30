Головокружительный пикник над водопадом: необычное приключение в Бразилии

Вкусно и красиво. Но страшновато.

Пара из США поделилась видео головокружительного пикника, который они разделили за столом, подвешенном на высоте около 90 метров над водопадом в Бразилии.

На кадрах видно, как 28-летняя уроженка Флориды Кристианна Хёрт со своим возлюбленным потягивают вино и обедают прямо над низвергающимися потоками водопада Каската-да-Сепультура в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Хотя кадры могут показаться довольно пугающими, Кристианна утверждает, что это вовсе не было страшно. Наоборот, по ее словам, пикник на такой высоте был для пары «просто пустяком».

Такое приключение можно заказать у фирмы Rota Aventura: услугу описывают как «нетрадиционный пикник посреди самого красивого водопада, какой только есть».

Кристианна рассказала, что они специально искали что-нибудь необычное. Водопад находится примерно в часе езды от Кашиас-ду-Сул – города, известного своим винодельческим наследием.

По словам Кристины, нужно было преодолеть реку, чтобы добраться до платформы для зиплайна на краю водопада. Затем девушку и ее парня пристегнули ремнями безопасности, и они сели за стол для пикника, прикрепленный к тросу. Оказавшись в нужной точке, они распаковали свой обед – в меню были фрукты, овощи, сыр, крекеры и маленькие бутерброды – и налили себе вина.

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«В общей сложности все это длилось 15 минут, но впечатления были в основном связаны с пейзажами, а не с едой», – Кристианна Хёрт.

Приключение обошлось паре в 450 долларов – это включало в себя фотографии и кадры уникальной трапезы, снятые с помощью дрона.

Это не единственный захватывающий опыт посещения водопада, который предлагает Rota Aventura. Гостям также предлагают полежать в гамаке над водопадом или попробовать прыгнуть с тарзанки.