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Горбатого кита без плавников на хвосте заметили в США

Фото: Скриншот: YouTube

Морской гигант мог пострадать из-за рыболовных сетей.

Горбатый кит, у которого отсутствовали плавники на хвосте, был замечен в водах американского штата Вашингтон. Неизвестные люди увидели его и сообщили об этом в Музей китов, который занимается помощью морским млекопитающим, оказавшимся на берегу или получившим ранения.

Сотрудница музея Джессика Фаррер назвала увиденное душераздирающим зрелищем. Она пояснила, что плавники на хвосте кита необходимы для передвижения в воде, поэтому без них животное вряд ли сможет долго прожить.

Фаррер также подчеркнула, что каждый, кто наблюдает за погружением горбатого кита в воду, поражается видом его огромных плавников, достигающих более 4,6 метра в ширину. А тот кит, о котором идет речь, лишился этих плавников. По мнению экспертов, кит мог потерять свой хвост, запутавшись в рыболовных сетях. Это одна из основных угроз для горбатых китов, наряду со столкновениями с судами.

Ранее сообщалось, что в Баренцевом море спасли горбатого кита Станислава, который запутался в рыболовных сетях возле Териберки (Мурманская область). 

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