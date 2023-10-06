Горбатый кит спас женщину от огромной акулы: видео

Он доставил женщину на лодку, чтобы ее не растерзали в океане.

Горбатый кит спас жизнь женщине-биологу Нэн Хаузер: он защитил ее от шестиметровой акулы в океане. О случае, произошедшем еще в 2017 году, биолог рассказала газете The Guardian и поделилась видео.

По словам Хаузер, шесть лет назад она работала над фильмом об охране китов в Тихом океане. Съемки велись на островах Кука, и операторам требовались кадры, где женщина плавает рядом с горбатыми китами. Биолог надела маску для плавания, включила камеру GoPro и прыгнула в воду.

«Когда я приблизилась, один из самцов подплыл прямо ко мне, потыкался в меня носом, а потом принялся толкать головой. Я испугалась: за 33 года работы такого со мной не случалось ни разу», — поделилась Нэн.

Хаузер попыталась оттолкнуть кита, но у нее не хватило сил. Огромный горбач подплыл прямо под нее, поднял женщину над водой на мощной ласте, а затем потащил дальше.



Несколько минут спустя биолог поняла, для чего все это: она заметила в воде другое крупное животное. Сначала Хаузер приняла его за кита, но затем пригляделась и поняла, что прямо к ним плывет тигровая акула и явно готовится к нападению.

«Прежде чем я успела отреагировать, кит расположил меня перед мордой и быстро помчался вперед. Это было устрашающе и в то же время казалось тихим и спокойным. Спустя 10 минут он вернул меня в целости и сохранности на лодку вне досягаемости акулы», — вспомнила морской биолог.

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Год спустя, в 2018-м, Нэн Хаузер сообщили, что на побережье у островов Кука снова заметили горбатых китов. Женщина вышла на берег и узнала среди животных того, кто спас ей жизнь — у него был шрам на голове и отметины на хвосте.

«Я прыгнула в воду и поплыла к нему. Он приблизился ко мне и посмотрел мне в глаз. Я потерла его морду, а он протянул мне грудной плавник. И я заплакала», — сказала Нэн Хаузер.

Горбатые киты считаются редкими животными. Их мировая популяция составляет всего 30 000 — 60 000 голов. В России вид был занесен в Международную Красную книгу, но в связи с успешным восстановлением недавно переведен из категории «исчезающие» в категорию «уязвимые».