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Гренландский кит решил спасти попавшего в беду товарища

Фото: Wikipedia Commons

Необычный случай произошел в бухте Врангеля.

Гренландский кит попытался спасти сородича, застрявшего в бухте Врангеля (Хабаровский край). Морское млекопитающее пыталось избежать стаи косаток и застряло на мелководье. Люди организовали операцию по спасению кита, но помочь ему пытались не только они.

Один из сородичей животного, рискуя застрять на мели, попытался вытолкнуть его на глубину. А когда ему это не удалось, «спасатель» стал окатывать застрявшего кита водой при помощи хвоста, пока тот не уплыл с приливом.

Ранее сообщалось, что туристы в США стали свидетелями необычного зрелища: горбатый кит заглотил тюленя, а затем выплюнул его обратно.

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