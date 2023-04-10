Грибок древней мумии может заразить посетителей мексиканского музея

Она находится в самом известном музее мумий в стране.

Выставка мумий в Мексике может представлять опасность для здоровья, в один голос предупреждают мексиканское правительство и эксперты в области здравоохранения. Эта экспозиция содержит мумию, которая, судя по всему, является пристанищем подозрительных грибковых образований. И при неудачном раскладе они могут заразить посетителей музея.

Мумифицированные тела, представленные на экспозиции, до обнаружения покоились в склепах в сухой, богатой минералами почве Гуанахуато в Центральной Мексике. Благодаря этому они поразительно хорошо сохранились. Так называемые мумии Гуанахуато были выкопаны в 1860-х годах и позже выставлены на обозрение. Сейчас они являются одной из самых популярных туристических достопримечательностей в регионе.

Museo de las Momias, который посещают более 4000 посетителей в неделю, содержит более сотни высушенных человеческих трупов. За хлипкими стеклянными дверцами шкфов в музее выставлены жертвы убийств, преступники, которые были похоронены заживо, и похороненные младенцы, одетые как святые.

Museo de las Momias Фото: CC BY 2.0

Museo de las Momias de Guanajuato открылся в 1969 году. Мумии распределены по разным секциям в зависимости от возраста, пола и причины смерти. Некоторые из них даже изображены в реалистичных позах, например, мать укачивает на руках ребенка. Считается, что это способствует одновременно жуткой и завораживающей атмосфере музея.

Мумии стали главной туристической достопримечательностью Гуанахуато, и посмотреть на них приезжают посетители со всего мира. Музей также стал популярной точкой для фотографов, кинематографистов и художников.

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Недавно эксперты обнаружили грибковые наросты на одной из мумий, что вызывает опасения по поводу возможного риска для здоровья посетителей. В скором времени специалисты должны тщательно исследовать мумию, чтобы предотвратить любое потенциальное распространение патогенов. Но до этого времени музей открыт для всех желающих.