Гризли убил женщину в Йеллоустонском национальном парке

Власти пытаются выследить и усыпить животное, но пока безрезультатно. Чем больше времени прошло после атаки, тем меньше вероятность найти медведя.

В Йеллоустонском национальном парке (США) путешественник обнаружил труп убитой медведем женщины. Это произошло менее чем через неделю после того, как официальные лица предупредили, что животных заметили в местах, где раньше они не появлялись.

Жертва – 48-летняя Эми Адамсон, бегунья на сверхмарафонские дистанции. Её тело было обнаружено утром 22 июля на Тропе Пахты – популярном трекинговом маршруте к западу от Йеллоустона в лесу Галлатин (штат Монтана). Коронеры установили, что она умерла от сильной потери крови из-за травмы.

Рядом с жертвой следователи обнаружили следы медведя гризли (Ursus arctos horribilis) и как минимум одного медвежонка – это позволяет предположить, что женщину убил именно этот зверь.

Территория вокруг тропы закрыта для посетителей до завершения расследования властями парка. Обычно в подобных ситуациях смотрители парка пытаются выследить и усыпить агрессивное животное. Они ставят новые капканы в окрестностях каждый день, но пока поймать хищника не удалось.

17 июля представители Департамента охраны рыбных ресурсов, дикой природы и парков Монтаны (MFWP) сообщили, что гризли «были замечены в нескольких местах, где их не видели в последние годы, а в некоторых локациях – и более века. К ним относятся части гор Элкхорн, горы Прайор и Хелена, столица штата, а также другие районы, окружающие большую территорию Йеллоустона.

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Скорее всего, появление гризли в несвойственных для них местах связано с растущей популяцией этих медведей в Монтане – хищникам нужно расселяться и распределять территорию между собой. Благодаря успешной программе восстановления подвида в штате теперь насчитывается около 2000 медведей гризли – это в четыре раза больше, чем в соседнем Вайоминге. Теперь численность гризли выше только на Аляске.

Увеличение количества гризли вызвало жаркие дискуссии о том, стоит ли снова разрешать охотиться на медведей в регионе: сторонники отмечают, что популяция достаточно велика, чтобы охота ей не навредила. Противники же утверждают, что как раз охота была одним из факторов, по вине которых число гризли сократилось в первой половине ХХ века.

В Йеллоустоне не привыкать к встречам с медведями с трагическим концом. Гризли в Йеллоустоне и его окрестностях убили по меньшей мере девять человек с 2010 года. Так, в июле 2021 года гризли убил женщину, приехавшую в кемпинг в штате Монтана – медведь неоднократно заходил в лагерь в поисках еды. В апреле того же года мужчина был смертельно ранен гризли во время рыбалки недалеко от Йеллоустона. А в марте 2022 года гризли насмерть растерзал человека в Йеллоустонском национальном парке во время прогулки по району Сикс-Майл-Крик.

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Руководство парка рекомендует всем посетителям заповедной территории носить с собой специальный спрей от медведей. Они также подтвердили, что на кемпинге важно хранить продукты за пределами палатки и правильным образом утилизировать все отходы после пребывания в парке.