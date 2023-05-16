Грозный кролик запугал жителей американского города

Ловить агрессивного зверька пришлось полицейским.

Жители города Перри (штат Айова, США) стали жаловаться на атакующего их агрессивного черного кролика. Один из горожан заметил зверька рядом со своим домом и попытался снять его на мобильный телефон. Кролик вначале попытался убежать, но затем развернулся и напал на «оператора».

«Он подпрыгнул и цапнул меня. Я такая: «Господи, меня только что кролик укусил!» — пожаловалась другая пострадавшая жительница Перри, Рамона Растан.

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Напав на Рамону, злой кролик перепрыгнул через ограду ее дома, подбежал к автомобилю соседки и долго не давал ей выйти. А когда женщина все-таки вышла из машины, зверек стал преследовать ее до самого порога.

Потрясенная кроличьим беспределом, Рамона Растан решила обратиться в полицию. Стражи порядка выяснили, что ранее тот же зверек покусал 13-летнего мальчика, живущего через дорогу. Патрульные сказали Рамоне, что злой черный кролик буквально затерроризировал округу.

Родители пострадавшего мальчика решили делать ему уколы от бешенства. Но Рамона Растан — действующий медицинский работник — посчитала это лишним, поскольку у агрессивного зверька не было признаков бешенства. Между тем 5 мая полицейские смогли поймать злого кролика: они вывезли его подальше от города, а потом отпустили на свободу. Больше в Перри он не возвращался — по крайней мере, пока.

Ранее сообщалось, что обезьяна с мачете неделю терроризировала город в Бразилии.