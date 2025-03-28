Хал-Сафлиени: подземный лабиринт-кладбище для 7 тысяч человек

Древнее подземелье было обнаружено случайно во время прокладки канализации.

Гипогей Хал-Сафлиени является удивительном примером подземельного храма эпохи неолита, который разрастался под влиянием новых захоронений древних жителей Мальты, превращаясь всё в более запутанный и сложный лабиринт.

4000-летнее подземное сооружение было обнаружено в 1902 году во время строительства в городе Паола новых домов и прокладки канализации. Сначала подземному убежищу, состоящему из огромных каменных глыб-мегалитов строители особого значения не придали, но позже религиозные деятели и археологи того времени взялись исследовать комплекс вдоль и поперёк.

Гипогей – неолитическое сооружение под землей для коллективных захоронений — оказался довольно обширен. Площадь комплекса составляет почти 500 квадратных метров. Само сооружение располагается на трех уровнях и включает в себя 34 помещений, вырезанных в известняке. Исследователи отмечают, что гипогей разрастался по мере появления новых захоронений и в какой-то момент стал последним пристанищем для 7 тысяч человек. Их многочисленне кости и останки были обнаружена уже во время первых исследований храма. Черепа некоторых обнаруженных людей были деформированы — ненатурально вытянуты в длину, напоминая останки жрецов Древнего Египта.

Фото: Xiquinho Silva / Flickr

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История гипогея полна загадок. Важно упомянуть, что сама постройка и мастерство, с которым древние умельцы выдалбливали помещения в толще известняка, предполагают определенный трепет к подземному лабиринту. Необычные акустические свойства и слышимость внутри гипогея для проецирования песнопений из главной комнаты по всему комплексу могли быть продуманы заранее, что делает его ещё более уникальным памятником архитектуры.

Исследователь Теми Заммит в свое время предполагал, что Хал-Сафлиени являлся точкой сосредоточения большого потока паломников благодаря расположению здесь оракула. Именно в Хал-Сафлиени была обнаружена статуэтка «спящей» женщины в телесах в стиле «Венеры палеолита» в напоминании о культе женского плодородия – да и само построение храма, предположительно, напоминает форму женского начала.

Спящая дама, обнаруженная на 2-м уровне гипогея Хал-Сафлиени (3000-2500 гг. до н.э.). Хранится в Национальном археологическом музее, Валлетта, Мальта. Фото: Jean-Pierre Dalbéra / Flickr

В 1980 году гипогей был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект остаётся настолько популярен среди туристов, что гости острова бронируют посещение музея за несколько месяцев до прибытия и встают в очередь за билетами за час до открытия по причине ограничений на количество туристов в сутки.