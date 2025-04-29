Хаос в Европе: в чем причина массового отключения электричества в Испании и Португалии?

28 апреля сразу в нескольких странах Европы наблюдался полный «блэкаут»: массовое отключение электричества из-за которого без света остались крупные мегаполисы.

Причиной серьезных перебоев в работе электросетей в Испании, Португалии, Бельгии и Франции назвали «редкое атмосферное явление».

В португальской компании по работе электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN) пояснили, что колебания на линиях высокого напряжения и последующий сбой в синхронизации между системами были вызваны «экстремальными температурами» в Испании. В результате взаимосвязанная европейская сеть оказалась под ударом. При этом температура в столице Испании вчера не превышала +22 °C. Несмотря на предыдущие сообщения и спекуляции, власти Испании и Португалии заявили, что никаких признаков кибератаки на энергосистему обнаружено не было.

В понедельник отключение электричества было зафиксировано в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Лиссабоне, Брюсселе и других крупных городах Европы. Сообщения об отключении поступили также из Нидерландов и Андорры.

Сбои привели к настоящему хаосу в работе транспортной инфраструктуры: в Испании на линиях встали поезда, работа аэропорта Барахас в Мадриде была парализована, в Лиссабоне остановилось метро. На дорогах наблюдался полный коллапс из-за отключения светофоров. Жители крупных городов в панике кинулись в магазины скупать товары первой необходимости – и это без возможности расплатиться карточкой. В Испании также наблюдались перебои в работе мобильной связи и интернета.

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Ситуация в метро Мадрида в понедельник Фото: sky news

Пока обстоятельства инцидента продолжают расследоваться, а операторы электросетей настаивают, что восстановительные работы могут занять ещё несколько дней. Эксперты высказывают предположения, что массовое отключение может быть связано с сильной зависимостью Испании от возобновляемых источников энергии: страна полагается на них на 56%.

В середине апреля энергосистема Испании полностью перешла на возобновляемые источники энергии (солнце, ветер и гидроэнергетику) – это могло сделать энергосистему менее стабильной и усугубить ситуацию с отключениями электроэнергии.