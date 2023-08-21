Хирурги напечатали новый нос на 3D-принтере и пришили его к руке пациентки

Женщине из Франции, потерявшей часть лица из-за рака, сделали редкую трансплантацию носа, распечатанную в 3D.

Нос изготовили в лаборатории, но кровеносные сосуды слишком малы и сложны, чтобы их можно было вплести в структуру, напечатанную на 3D-принтере. Чтобы обеспечить столь необходимое кровоснабжение носа, хирурги вначале прикрепили его к сильно васкуляризированной области тела: предплечью.

После двух месяцев нос был перенесен на лицо женщины во время шестичасовой микрохирургической операции, в ходе которой врачи пытались аккуратно соединить его новые кровеносные сосуды с виском пациентки.

В ноябре 2022 года, после десяти дней в больнице и трех недель приема антибиотиков, хирурги из Института рака Университета Тулузы во Франции объявили, что их пациентка «чувствует себя очень хорошо».

«Когда я проснулась на следующий день, я была совершенно потрясена. Я не выходила из дома десять лет, а теперь мы с мужем решили снова сходить в ресторан», – рассказала пациентка.

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Хирург Аньес Дюпре-Бори рассказала, что выполнить на такую операцию ее вдохновил разговор с ученым из Бельгии несколько лет назад. Биолог, который ранее тестировал биосинтетические имплантаты на скулах, работал в компании 3D-печати под названием Cerhum.

В 2021 году Дюпре-Бори вместе со своим коллегой Бенджамином Вайрелом воспользовались помощью Cerhum, чтобы напечатать точную копию носа с использованием гидроксиапатита, природного минерала, который помогает формировать зубы и кости. Затем с тела пациентки были взяты кожа и хрящи, которые использовались для создания деталей каркаса.

Напечатанный на 3D-принтере носовой трансплантат вскоре после пересадки на предплечье пациента (слева) и через два месяца после колонизации кровеносных сосудов (справа) Фото: CHU de Toulouse

Наконец, крошечным кровеносным сосудам предплечья пациентки позволили естественным образом заселить имплантат, это длилось около двух месяцев.

После девяти лет и нескольких неудачных реконструкций носа пациентке наконец вернули нос. Она рассказала, что сейчас чувствует запахи лучше, чем когда-либо.

Хирурги во Франции теперь надеются использовать революционную технику для улучшения имплантации других частей тела в будущем.