Хомяк на мостовой и комедия про «Титаник»: на какие спектакли сходить в Москве

Собрали интересные постановки в Москве в этом месяце.

«Комедия о театре» 12+

Фото: Предоставлено организаторами

Где? СТД РФ «На Страстном» (Страстной бульвар, 8А)

О чем? «Если театр не развивается и не ищет новые формы, то он не экспериментирует и не идет вперед. А если театр не экспериментирует, то он превращается в труп». Это фраза из спектакля «Комедия о театре» красной нитью проходит через все творчество квартета «Заячий стон». Четыре актера (в прошлом актеры театра Ленком) объединились в квартет с необычным названием и исследуют грани юмора и дозволенного в театре. Их постановки интересны и театралам, которые хотят увидеть новое в театре, так и обычным зрителям, которые редко ходят в театр.

«Комедия о театре» – это не спектакль в привычном смысле этого слова: здесь нет главного героя и сюжета. Спектакль состоит из скетчей, в которых актёры приземляют театральные жанры и смеются над клише. Неожиданные повороты, тонкий юмор и общение с залом — три главных особенности постановки, которые не оставят никого равнодушным.

Если вы думаете, что театр – это про скучные постановки на три часа с длинными монологами и пышными декорациями, забудьте! Квартет «Заячий стон» докажет вам, что театр — это очень смешно!

Когда? 27 мая, 20:00

«Титаник. Комедия», 12+

Фото: Предоставлено организаторами

Где? СТД РФ «На Страстном» (Страстной бульвар, 8А)

О чем? Забудьте все, что вы знали про «Титаник». В спектакле квартета «Заячий стон» не будет и намека на романтическую историю с ДиКаприо. Это сатирическая комедия, которая заставит посмотреть на всем известную трагедию под разными углами. «Титаник» в этом спектакле – это проекция нашей жизни, которая всегда имеет начало и конец. Как долго продолжится плавание, как не потонуть раньше, можно ли отдалить это роковое событие? У театра «Заячий стон» и на это есть ответы.

При этом квартет остается верным своему стилю: спектакль полон неожиданных поворотов, юмора, запоминающихся песен и смеси легкости и абсурдности, которая отличает все спектакли «Заячьего стона». Если хотите что-то легкое, смешное и при этом неглупое – приходите на спектакль «Титаник. Комедия»!

Когда? 23 мая, 20:00

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«Хомяк на мостовой», 16+

Фото: Пресс-служба LA`ТЕАТРА

Где? LA’ТЕАТР на сцене театра Эстрады

О чём? «Хомяк на мостовой» Олега Тополянского – трагикомедия по мотивам фильма Романа Полански «Резня». Две взрослые, с виду состоявшиеся, крепкие родительские пары вынуждены познакомиться после уличной драки их детей-подростков. Цивилизованный интеллигентный разговор очень быстро перерастает в едкую словесную «перестрелку». Спорящие не выбирают выражений, а дают молниеносный выход годами копившимся внутри проблемам. Проблемы в браке, личностные комплексы, контекстные кризисы, недопонимание между родителями и детьми — свой внутренний мир герои оголяют до предела. Казалось бы, детская междоусобица, не предвещающая ничего, кроме воспитательной беседы за ужином, становится поводом открыть глаза реальности и погрузиться в пугающую глубь своей души.

Смешная и поучительная комедия, события которой перенесены в российские реалии, покажет, как быстро современные люди от показной терпимости переходят к неприкрытой общественными требованиями правде, срывая маски с друг друга и открывая грани своей души. Спектакль даёт зрителю повод узнать в постановке себя и своих соседей.

Когда? Ближайшие спектакли: 16 мая, 27 июня, 19:00

«Две дамочки в сторону севера», 16+

Фото: Пресс-служба LA`ТЕАТРА

Где? LA'ТЕАТР на сцене театра Эстрады

О чём? В новом спектакле режиссёр Вадима Дубровицкий продолжает исследование темы человеческих отношений и обращается к произведению французского драматурга, Пьера Нотта, «Две дамочки в сторону севера». Эта история — одна из самых популярных современных пьес, написанных во Франции. Автору удалось совместить в одном тексте гомерический смех и глубокую печаль, вскрыв то, о чем в обществе вслух говорить не принято.

Две отнюдь не юные сестрицы внезапно пускаются в безумное путешествие по Франции, в сторону родного Севера. Причина поездки не праздничная — им предстоит захоронить прах недавно скончавшейся матери. Странствуя на угнанном автобусе, эксцентричные дамочки сворачивают в разные, интересные своим контрастом, места и заглядывают в самые заброшенные уголки своих израненных душ.

В этом удивительном путешествии главным героиням предстоит открыться друг другу, открыть новое в себе и, если это возможно, исцелиться.

«Спектакль о любви, которая бывает разной. Спектакль о семье, не в простой, а в космической конструкции, которая объясняет, что такое мать, отец, дочь… Можно считать, что это путешествие двух сестер, а можно считать, что это и путешествие души человека в момент её потрясения. Текст пьесы многослойный, многодонный, с большими серьёзными подтекстами. Тот редкий случай, когда спектакль адресован к разным людям, где каждый считывает своё», — говорит режиссер постановки, Вадим Дубровицкий.

Когда? Премьерные даты спектакля: 31 мая, 19:00