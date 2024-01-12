Хозяйственная мышь по ночам наводит порядок в сарае британца: видео с камеры наблюдения

Трудолюбивый грызун не переносит беспорядка.

Фотограф дикой природы Родни Холбрук из Уэльса пару месяцев назад заметил, что предметы, беспорядочно разбросанные на верстаке в его сарае, загадочным образом оказываются в одном месте.

Чтобы выяснить, что происходит, он установил в сарае камеру ночного видения, и заснял кадры, напоминающие мультфильм «Рататуй» – только тут грызун не тайно готовит блюда в ресторане, а неутомимо прибирается в сарае британца.

«Это продолжается уже несколько месяцев. Я называю его "валлийский аккуратный мышонок". Сначала я заметил, что часть еды, которую я раздавал птицам, оказывалась в старой обуви, которую я хранил в сарае, поэтому я установил камеру», – говорит Холбрук.

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На кадрах трудолюбивый грызун щепетильно собирает разбросанные вокруг прищепки, пробки, гайки и болты, а затем аккуратно укладывает их в коробку на верстаке Холбрука.

«Мышка отправляет в коробку всякие вещи: кусочки пластика, гайки и болты. Теперь я не утруждаю себя уборкой, потому что знаю, что она об этом позаботится. Я оставляю вещи вне коробки, а к утру они возвращаются на место. В 99 случаев из 100 грызун будет наводить порядок всю ночь», – говорит Холбрук.