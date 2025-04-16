Храм Абуна Йемата: самая опасная и труднодоступная церковь внутри скалы

Расположенная на высоте в 2600 метров, церковь считается одним из самым экстримальных мест поклонения на планете.

Церковь Абуна Йемата в северной Эфиопии региона Тыграй, привлекает по-настоящему отважных прихожан, готовых ради веры рискнуть своей жизнью.

Древний монолитный храм был образован в скальном массиве Гух около 1500 лет после прибытия в страну девяти христианских миссионеров из Византии, Рима и Сирии. Среди них был и отец-основатель храма Абуну Йемата. Останки святых сейчас покоятся на небольшом кладбище внутри скалы. Вместе с ними похоронены все священники, на протяжении столетий несшие службу в Абуну Йемата.

Внутри Абуну Йемата Фото: Petr Meissner / Flickr

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Несмотря на расположение храма на высоте в 2600 метров, эта уникальная святыня ежегодно привлекает множество паломников, которые готовы в течение двух часов босиком карабкаться по отвесной стене, хватаясь лишь за небольшие выступы, а потом прошествовать по узкой тропинке над гигантской пропастью. На пути к храму дежурят гиды, которые могут подстраховать смельчаков с помощью веревок и канатов. Даже с учетом помощи от гидов путь к духовному просветлению считается по-настоящему опасным.

Кадры одного из паломников, посетившего храм в 2015 году Фото: David Samuel Santos / Flickr

Однако в храме заявляют, что за всю историю путешествий к Абуну Йемата ни один из паломников не пострадал – с божьей помощью сюда с успехом добирались и пожилые люди, и матери с детьми. Для верующих это место является символом особой близости к небесам, а для служителей храма его расположение служит гарантом безопасности от внешних врагов и расхищений.

Внутри гости могут найти древние фрески, изображения истории христианизации страны и библейские росписи, многие из которых удалось сохранить благодаря сухости климата в этом месте. Возраст некоторых икон насчитывает более 1500 тысяч лет, а одним из артефактов храма является древняя Библия, написанная на козлиной коже.

Последний настоятель храма уже более 50 лет проживает у подножья скалы и совершает восхождение к храму каждую неделю. А для любителей уникальных религиозных святынь Абуну Йемата может стать обязательной точкой на карте, ради которой можно смело отправиться в Эфиопию.