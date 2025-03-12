Художник морил поросят голодом ради перформанса, но их украли

Выставка имела целью показать страдания животных в мясной промышленности Дании.

Художник чилийского происхождения Марко Эваристти в который раз шокировал публику одним из своих эксцентричных перфомансов. Он давно известен громкими выходками: в 2007 году Эваристти устроил званый ужин, во время которого накормил гостей пастой с фрикадельками из собственного жира – его он заблаговременно удалил во время липосакции. А во время своей выставки в 2000 году художник представил инсталляцию из десяти рабочих блендеров, в которых плавали живые золотые рыбки. Посетителям предлагалось их включать.

В этот раз скандальный художник решил заморить голодом трех маленьких поросят, чтобы подсветить ужасы пищевой промышленности в Дании, где он живет последние сорок лет. Общественности его идея не пришлась по вкусу.

Выставка под названием «А теперь вам не все равно?» открылась в в начале марта на бывшем мясном складе в Копенгагене (отмечается, что столица Дании является одним из крупнейших в мире экспортеров свинины). Перфоманс заключался в том, что художник запер трёх поросят – Люсию, Саймона и Бенджамина – внутри самодельной клетки, состоящей из двух продовольственных тележек. На стенах помещения были размещены картины с изображениями забитых свиней на фоне датского флага.

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С помощью жуткого зрелища и пытки животных Эваристти хотел привлечь внимание датской общественности к страданиям, которые испытывают свиньи из-за плохих условий содержания. Считается, что в Дании ежегодно по этой причине умирает около 25,000 поросят.

Художник подсчитал, что голод убьет животных примерно через пять дней – сам Эваристти обещал на это время также отказаться от воды и пищи. Несмотря на благие намерения, художника обвинили в жестоком обращении с животными и назвали инсталляцию настоящим кошмаром. В субботу во время уборки пространства поросята таинственным образом исчезли.

Выяснилось, что к краже причастен друг художника Каспар Стеффенсен, который впустил на экспозицию зоозащитников, спасших поросят. По словам Стеффенсена, на этом настояла его 10-летняя дочь.

Эваристти закрыл вставку на прошлой неделе, посчитав, что она стала «скучноватой». Художник не рассчитывал, что поросят вернут. По его словам, сначала он расстроился, но потом решил, что так хотя бы у животных «будет счастливая жизнь».