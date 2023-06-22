Художник предложил сделать американские горки для эвтаназии

Он считает, что тогда люди смогли бы уходить из жизни на пике приятных эмоций.

Литовский художник и доцент Вильнюсской академии художеств Юлионас Урбонас предложил концепт устройства для эвтаназии, которое представляет собой американские горки. Гипотетическая машина должна иметь длину около семи километров и возвышаться почти на 500 метров над землей.

По мнению Урбонаса, горки должны иметь не менее семи «петель», которые будут лишать людей жизни, развивая смертельную скорость. Когда пассажиры поедут по этой трассе, они подвергнутся серии экстремальных воздействий на организм. Сначала их поднимет на высоту 500 метров, а затем резко сбросит вниз. В этот момент тело человека сильно прижмет к сиденьям, а кровь прильет к конечностям.

Это ощущение вызовет эйфорию, однако пассажир подвергнется длительной церебральной гипоксии или недостаточному снабжению мозга кислородом. За этим следует потеря сознания, вызванная ускорением свободного падения, и смерть.

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Хотя звучит это не слишком умиротворенно, Урбонас утверждает, что все наоборот. Потому что когда мозг начинает задыхаться, пассажир испытает эйфорию. Это значит, что он получит удовольствие перед смертью.

Урбонас утверждает, что хочет предложить людям, выбравшим эвтаназию, альтернативный способ умереть, отличный от «медицинского, секуляризованного и стерилизованного» подхода. Он поясняет, что это концептуальный арт-проект, но он может реализоваться со временем.