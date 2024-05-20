Идет голосование за приз зрительских симпатий в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Теперь вы сами можете выбрать лучшую фотографию «Самой красивой страны».

Недавно мы писали о том, что были определены финалисты Х фотоконкурса «Самая красивая страна», который ежегодно проводит Русское географическое общество. Теперь любой желающий может проголосовать за понравившиеся фотографии финалистов на сайте конкурса. Зрительское голосование продлится до 26 мая.

Фотоконкурс в цифрах: Свои заявки на конкурс направили представители 19 стран, среди которых Аргентина, Индия, Испания, Казахстан, Китай, Танзания и другие

Более 46 тысяч работ были оценены экспертной комиссией, состоящей из профессиональных фотографов и фоторедакторов.

В итоге были выбраны 110 работ в 11 номинациях взрослого конкурса и 20 работ в 4 номинациях «Самой красивой страны глазами детей».

Реклама

Количество работ, за которые можно проголосовать, неограниченно, однако за одну фотографию можно оставить только один голос.

Победитель зрительского голосования будет объявлен вместе с основными победителями в сентябре 2024 года на церемонии награждения юбилейного фотоконкурса «Самая красивая страна» и получит специальный приз от РГО.