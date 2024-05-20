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№ 1/1(10/1)

Специальный номер

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Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

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Идет голосование за приз зрительских симпатий в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Фото: Александр Федосов / один из финалистов конкурса в номинации «Дикие животные»

«Полёт над пропастью», Кавказ

Теперь вы сами можете выбрать лучшую фотографию «Самой красивой страны».

Недавно мы писали о том, что были определены финалисты Х фотоконкурса «Самая красивая страна», который ежегодно проводит Русское географическое общество. Теперь любой желающий может проголосовать за понравившиеся фотографии финалистов на сайте конкурса. Зрительское голосование продлится до 26 мая.

Фотоконкурс в цифрах:

  • Свои заявки на конкурс направили представители 19 стран, среди которых Аргентина, Индия, Испания, Казахстан, Китай, Танзания и другие
  • Более 46 тысяч работ были оценены экспертной комиссией, состоящей из профессиональных фотографов и фоторедакторов.
  • В итоге были выбраны 110 работ в 11 номинациях взрослого конкурса и 20 работ в 4 номинациях «Самой красивой страны глазами детей».

Количество работ, за которые можно проголосовать, неограниченно, однако за одну фотографию можно оставить только один голос. 

Победитель зрительского голосования будет объявлен вместе с основными победителями в сентябре 2024 года на церемонии награждения юбилейного фотоконкурса «Самая красивая страна» и получит специальный приз от РГО.

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