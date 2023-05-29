«Идите хихикать в другое место!» В некоторых районах Амстердама запретили курить

Запрет распространяется на Квартал красных фонарей, площадь Дам, Дамрак и Ньюмаркт.

В Амстердаме вступил в силу запрет на курение каннабиса. Запрет распространяется на Квартал красных фонарей, площадь Дам, Дамрак и Ньюмаркт. Эта мера относится и к местным жителям. Людям, уличенным в курении на улице, грозит штраф в размере 100 евро (его может выписать полиция).

«Это послужит важным сигналом для безмозглых людей, которые думают, что могут приехать в Амстердам, чтобы отдохнуть от морали. Новость для всех наркоманов: идите хихикать в другом месте! Будем надеяться, что жители Амстердама отвоюют свой древний и красивый центр города от зомби с остекленевшими глазами», – Дидерик Бумсма, член партии Христианско-демократический призыв.

Лиан Хейнхейс, глава местной рабочей партии PvdA подчеркнула, что эта мера должна подать важный сигнал: туристы, которые намереваются развлечься в Амстердаме с помощью запрещенных веществ, должны отправиться в другое место.

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В Нидерландах, где проституция узаконена, а марихуана открыто продается в магазинах, городские власти последние годы борются с «чрезмерным туризмом». Ежегодно Амстердам принимает более 20 миллионов туристов, что делает его одним из самых посещаемых городов Европы. По оценкам городских властей, от 10 до 15 процентов туристов приезжает в город с целью побывать в Квартале красных фонарей и попробовать запрещенную в их странах марихуану.

Муниципалитет Амстердама считает, что новый запрет поможет минимизировать проблемы, вызванные употреблением наркотиков в общественных местах. При этом отмечается, что курить марихуану по-прежнему разрешено на террасах специальных кофешопов и внутри заведений.