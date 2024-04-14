Илон Маск создаст флот из тысячи кораблей, чтобы колонизировать Марс

Он планирует построить там город в течение 20 лет.

Илон Маск рассказал о прогрессе в разработке ракеты Starship и планах межпланетных перелетов. Он заявил, что видит первые колонии на Марсе в течение 20 лет, и его компания уже строит фабрики и создает стартовые площадки для поддержки проекта, пишет SpaceX .

По словам Маска, его компания Space X хочет построить на Марсе город с населением в миллион человек. В этом поможет, в том числе, быстрая разработка ракеты-носителя и корабля Starship, который уже совершил три испытательных полета. И, несмотря на то, ни один пока не увенчался полным успехом, компания планирует и дальше оттачивать технологию «на лету».

Бизнесмен планирует, что в четвертом полете, запланированном в мае, компании впервые удастся совершить мягкую посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую морскую платформу. После успешного начала использования новых ракет, в котором Маск не сомневается, SpaceX планирует построить флот звездолетов с модификациями для околоземной орбиты, полетов на Луну и Марс. Межпланетный вариант можно будет разобрать при приземлении, чтобы обеспечить первых колонистов строительными материалами.

Как отметил Маск, тысяча таких кораблей будет сконцентрирована на околоземной орбите, ожидая оптимального времени для 259-дневного полета на Марс. Окно идеального запуска с учетом взаимного расположения планет открывается каждые 26 месяцев.

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