Илону Маску разрешили чипировать мозг людей

Безопасность устройств раньше вызывала сомнения – после череды сообщений о неудачных операциях на подопытных животных.

Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся имплантированием чипов в мозг, получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение своих первых испытаний на людях.

Neuralink стремится использовать свою технологию интерфейса мозг-компьютер (BCI) для восстановления движений у людей с квадриплегией, что означает полный или частичный паралич рук, ног и туловища. Маск также заявил, что мозговые имплантаты могут быть использованы для восстановления зрения слепых людей.

Нейроны общаются с помощью электрических сигналов, чтобы координировать наши мысли, чувства и поведение. Имплантаты Neuralink, которые пока тестировались только на животных, теоретически будут работать, интерпретируя эти электрические сигналы и передавая декодированную информацию на компьютер через Bluetooth. Например, в случае помощи в восстановлении движения компьютер будет анализировать поступающую информацию и реагировать, отправляя сигналы обратно в тело, стимулируя нервы и мышцы для управления движением.

Имплантат вставляется в маленькое отверстие в черепе, созданное хирургическим роботом, а затем электроды импланта внедряются всего на несколько миллиметров в кору, внешний слой мозга. Маск заявил, что процедура может быть проведена за 30 минут без общей анестезии, хотя, опять же, никогда не испытывалась на людях.

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Neuralink – не единственная компания, работающая над технологией BCI. Например, в 2022 году компания Synchron имплантировала свою систему Stentrode своему первому пациенту-человеку после получения разрешения FDA на проведение испытаний на людях. Устройство предназначено для того, чтобы люди с параличом могли управлять вспомогательными технологиями силой мысли.

Группа по защите прав животных Комитет врачей за ответственную медицину в феврале 2022 года подала жалобу, в которой обвинила Neuralink в «плохих операциях». Группа утверждала, что хирурги дважды использовали неутвержденный клей, чтобы заполнить отверстия в черепах обезьян, который затем просочился в мозг животных и в конечном итоге убил их.

По данным Reuters, с 2018 года Neuralink в процессе своих испытаний убила около 1500 животных, включая овец, свиней и обезьян. Хотя неясно, сколько из них умерло из-за осложнений с мозговыми имплантатами Neuralink, сообщается, что в одном эксперименте с участием 23 обезьян пятеро (21%) испытуемых пришлось усыпить из-за проблем, связанных с устройством.

Первая попытка Neuralink получить одобрение FDA в 2022 году была отклонена по соображениям безопасности. Однако Маск по-прежнему уверен в безопасности Neuralink, утверждая, что он готов внедрить эту технологию в мозг своих детей и даже в свой собственный мозг. Предстоящие испытания на людях должны доказать безопасность и эффективность мозговых имплантатов Neuralink, прежде чем они смогут стать широко доступными и одобренными FDA.