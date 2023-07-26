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Пластик на пользу: необычные примеры

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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Индиец спас кобру в обмороке, напоив ее из бутылки

Фото: Unsplash

Рептилия потеряла сознание от обезвоживания.

В штате Тамилнад (Индия) активист охраны окружающей среды спас потерявшую сознание кобру. Мужчина нашел рептилию возле своего дома — она не подавала признаков жизни. Тогда он позвал на помощь Челлу, другого активиста. Тот осмотрел кобру и заключил, что она жива, но страдает от сильного обезвоживания.

Челла напоил змею из бутылки, чем спас ей жизнь. Когда рептилия начала шевелиться, активист поймал ее при помощи пластиковой бутылки покрупнее и отнес в лес. По мнению Челлы, кобра могла проглотить съевшую яд крысу, что и стало причиной обезвоживания вкупе с потерей сознания. 

Cпасение обезвоженных рептилий, которые вынуждены приблизиться к людям в поисках воды, часто выпадает на долю неравнодушных индийцев. Так, несколько лет назад змееловы, окружившие крупную кобру, тоже напоили ее водой из бутылки – змея аккуратно пила ценную жидкость, приблизившись к узкому горлышку. 

В другом завирусившемся видео видно, как мужчина устраивает ядовитой змее душ, поливая ее из ведра, пока кобра послушно застыла под струями воды. 

Ранее сообщалось, что в одной из деревень Таиланда местные жители нашли редчайшую золотую кобру, которая плюется ядом.

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